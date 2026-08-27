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Crue soudaine au Népal : Helvetas envoie une équipe dans la zone sinistrée et prépare l'aide d'urgence

Zürich (ots)

Suite à la crue soudaine dévastatrice qui a frappé le nord du Népal, Helvetas prépare des mesures concrètes d'aide d'urgence pour les populations touchées. Une équipe composée de collaborateurs locaux s'est rendue ce matin dans la zone sinistrée afin d'évaluer l'étendue des dégâts et d'organiser l'aide sur place. Parallèlement, Helvetas collecte des dons en Suisse pour venir en aide aux personnes touchées.

Mardi matin, la crue soudaine a frappé le district de Rasuwa ainsi que d'autres zones situées le long des rivières Bhotekoshi et Trishuli. Les masses d'eau ont emporté des habitations, des ponts et des routes. Selon les autorités, de nombreux corps ont été retrouvés et des milliers de personnes sont toujours portées disparues. Les régions montagneuses isolées, dont certaines sont difficilement accessibles, sont particulièrement touchées. Des rapports préliminaires indiquent que de nouvelles crues ne peuvent être exclues.

Helvetas a d'ores et déjà mis à disposition 100'000 francs suisses pour l'aide d'urgence. Sur place, nous sommes en contact étroit avec les autorités locales, les organisations partenaires locales et les communes touchées. Une équipe de collaborateurs népalais est actuellement en route vers la région sinistrée afin d'évaluer les besoins d'aide et de préparer les premières mesures. Helvetas collabore à cet effet avec une organisation partenaire locale de longue date.

Pour l'aide d'urgence, Helvetas coordonne également ses efforts avec des organisations partenaires qui font partie du réseau international Alliance2015 et disposent d'une longue expérience dans le domaine de l'aide humanitaire.

" Bon nombre des villages touchés sont situés dans des régions montagneuses isolées, difficiles d'accès après les inondations. Grâce à notre présence de longue date au Népal et à notre collaboration avec des organisations partenaires locales, nous pouvons rapidement déterminer où l'aide est la plus urgente et comment nous pouvons soutenir au mieux les populations ", explique Niraj Acharya, responsable de l'aide humanitaire chez Helvetas Népal.

Helvetas est présente au Népal depuis plus de 70 ans et dispose d'un vaste réseau d'organisations partenaires locales. Sur la base des évaluations des besoins en cours, il sera décidé dans les prochains jours quelles mesures d'aide seront mises en oeuvre en priorité. La priorité est actuellement donnée à l'approvisionnement des ménages particulièrement vulnérables en abris d'urgence, en articles d'hygiène, en eau potable et en autres biens de première nécessité.

Helvetas a lancé un appel aux dons en Suisse afin de permettre la mise en place d'une aide d'urgence pour les personnes touchées.

Compte pour les dons : IBAN: CH76 0900 0000 8000 3130 4 (mention: Nepal)