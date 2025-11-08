Lidl allège le budget des ménages suisses / Le détaillant établit un nouveau niveau de prix sur les produits ménagers

LIDL Schweiz

À partir du 8 novembre 2025, Lidl Suisse baissera durablement les prix de produits ménagers essentiels tels que la lessive et les pastilles pour le lave-vaisselle jusqu'à 20%. Le détaillant confirme ainsi sa position de leader en matière de prix.

Après des baisses de prix comme celles du café, des bananes, du chocolat, des croissants ou des pâtes, ce sera au tour de la lessive et des produits d'entretien à partir du samedi 8 novembre 2025. Que ce soit pour faire la vaisselle, nettoyer les vitres ou laver le linge, les produits ménagers sont indispensables au quotidien. En ces temps de hausse du coût de la vie, Lidl Suisse estime qu'il est de sa responsabilité d'alléger les dépenses de sa clientèle par cette décision stratégique.

Les baisses de prix s'appliqueront à partir du 8 novembre 2025 et seront permanentes.

Baisses de prix à partir du 08.11.25

Produit Lessive Maxitrat

Ancien prix CHF 3,49

Nouveau prix CHF 2,99

Différence - 16 %

Produit Pastilles pour le lave-vaisselle W5

Ancien prix CHF 5,08

Nouveau prix CHF 4,29

Différence - 18 %

Produit Liquide de rinçage W5

Ancien prix CHF 1,79

Nouveau prix CHF 1,49

Différence - 20 %

Produit Nettoyant pour vitres W5

Ancien prix CHF 1,45

Nouveau prix CHF 1,29

Différence - 12 %

Nicholas Pennanen, le CEO de Lidl Suisse, souligne : " Nous renforçons systématiquement notre position de leader en matière de prix et l'étendons à des catégories non alimentaires stratégiquement importantes. C'est précisément en période de défis économiques que nous prouvons, grâce à la qualité de nos produits, qu'il est possible d'avoir de hautes exigences sans pour autant sacrifier les prix les plus bas. "

Lidl Suisse comme leader des prix

Lidl Suisse souligne sa position de leader dans le segment des prix bas : avec cette baisse de prix, Lidl Suisse réaffirme son objectif d'offrir durablement à ses clientes et clients le meilleur rapport qualité-prix sur le marché suisse et sur l'ensemble de l'assortiment. Les produits faisant l'objet de baisses de prix chez Lidl Suisse sont récapitulés dans les communiqués de presse ci-dessous :

