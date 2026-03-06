LID Pressecorner

Nouvelle directrice et renforcement du Centre betteravier suisse

Aarberg, le 6 mars 2026

Le Centre betteravier suisse (CBS) a une nouvelle directrice. Dr Sarah Schütz dirigera l’organisation responsable de la recherche et du conseil en matière de betterave sucrière dès le 23 mars 2026. En août, l’équipe sera renforcée avec l’arrivée dePatrick Haldimann, actuellement étudiant en agronomie à la HAFL.

Sarah Schütz est ingénieure agronome et titulaire d'un doctorat. Elle dispose d'une longue et vaste expérience dans le domaine de la protection des cultures et de la production végétale, acquise dans le cadre de fonctions de direction et de gestion de projets à l'échelle mondiale au sein d'une entreprise internationale spécialisée dans la protection des cultures et les semences. Ses compétences couvrent toute la gamme des solutions phytosanitaires modernes, des approches chimiques et biologiques aux applications numériques, et seront très utiles à l'industrie betteravière. Avec sa passion pour l'agriculture et son approche pratique, elle déterminera l'orientation stratégique du Centre betteravier tout en travaillant avec son équipe sur les détails afin d'assurer le progrès dans la culture betteravière.

Le comité du Centre betteravier, conscient des importants travaux actuels et à venir, adécidé de renforcer l’équipe en engageant Patrick Haldimann dès le mois d’août. M. Haldimann effectue un bachelor à la HAFL Zollikofen, portant d’ailleurs sur la betterave. Dès le mois d’août, tout en s’initiant aux activités du centre, il pourra renforcer l’équipe, à la fois pour des actions de conseil aux producteurs et pour du travail lié aux nombreux essais betteraviers.

Sarah Schütz reprend la direction du Centre à une période exigeante avec diverses questions passionnantes spécifiques à la culture de la betterave sucrière. Elle est prête à relever ces nombreux défis avec son équipe. Cette équipe comprend Basile Cornamusaz, conseiller pour la Suisse romande, Samuel Jenni et Hansjörg Weber, tous deux conseillers pour la région centrale, Matthias Lüscher conseiller pour la Suisse orientale ainsi que Dr Madlaina Peter, responsable des aspects scientifiques liés aux différents projets de recherche pour une culture betteravière performante. Patrick Haldimann viendra compléter l’équipe l’été prochain.

Le renforcement du Centre betteravier permet de maintenir les objectifs stratégiques. L'institution est prête à poursuivre ses travaux, à relever les défis et à soutenir les planteurs dans la culture de la betterave.

Contact:

Centre betteravier suisse (CBS) Thierry Gallandat Président 078 859 17 30