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Crue soudaine au Népal : Helvetas évalue l'ampleur des dégâts et les possibilités d'aide d'urgence

Zurich (ots)

Une violente crue soudaine a frappé aujourd'hui la région frontalière entre le Népal et le Tibet. Plusieurs personnes ont perdu la vie, des centaines sont portées disparues, dont plusieurs centaines de touristes. La crue a détruit des maisons, des ponts, des routes et d'autres infrastructures. Les zones les plus touchées se situent dans le district de Rasuwa, le long de la rivière Bhote Koshi.

Helvetas est présente au Népal depuis 70 ans et est en contact avec ses quelque 200 collaborateurs et organisations partenaires sur place. D'après les informations dont nous disposons actuellement, tous les collaborateurs et partenaires d'Helvetas sont sains et saufs. La maison d'un collaborateur a toutefois été emportée par les inondations. L'ampleur exacte des dégâts est en cours d'évaluation.

" Les inondations ont été très soudaines. Nos collaborateurs et nos partenaires sont en sécurité, mais nous évaluons actuellement les conséquences pour les communes touchées ", déclare Niraj Acharya, coordinateur des secours d'urgence d'Helvetas au Népal.

Helvetas suit de près l'évolution de la situation et évalue actuellement, en collaboration avec des organisations partenaires locales, le type d'aide nécessaire à la population touchée.