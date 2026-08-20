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La crise financière aggrave la détresse des Rohingyas

Zürich (ots)

Plus de 1,2 million de Rohingyas vivent toujours au Bangladesh. Les déficits de financement, les catastrophes naturelles et l'absence de perspectives aggravent leur situation. Helvetas appelle la communauté internationale à ne pas abandonner les personnes vivant dans les camps de réfugiés de Cox's Bazar.

Neuf ans après la grande fuite des Rohingyas du Myanmar, un retour dans leur pays d'origine reste hors de portée pour la plupart d'entre eux. Plus de 1,2 million de Rohingyas vivent aujourd'hui au Bangladesh, dont environ 1,17 million dans les camps de Cox's Bazar. Parallèlement, ces derniers mois, de nouvelles personnes ont fui les violences au Myanmar pour se réfugier au Bangladesh. La crise humanitaire perdure donc et reste la plus grande crise de réfugiés au monde.

Les conditions de vie dans ces camps surpeuplés restent difficiles. De nombreuses familles dépendent entièrement de l'aide humanitaire. Les possibilités de subsistance sont très limitées, en particulier pour les femmes et les jeunes. À cela s'ajoutent l'insécurité alimentaire, le manque de perspectives et des risques croissants en matière de sécurité. D'ailleurs, l'insécurité persistante pèse autant sur les réfugiés que sur les communautés d'accueil de la région.

Les inondations et les glissements de terrain aggravent la détresse

Outre les défis sociaux et économiques, les Rohingyas sont de plus en plus exposés aux conséquences du changement climatique. En juillet 2026, de fortes pluies ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans les camps de réfugiés. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Ces événements montrent une nouvelle fois à quel point les personnes vivant dans ces campements provisoires, souvent situés sur des pentes abruptes ou dans des zones exposées aux inondations, sont vulnérables.

Helvetas soutient donc des mesures de prévention des catastrophes et renforce les capacités des communautés à réagir aux crises. Les jeunes sont formés aux systèmes d'alerte précoce, aux évacuations et à la prévention des incendies. Des projets collectifs permettent d'améliorer les voies d'accès, les systèmes de drainage et la protection contre les risques naturels.

Les coupes dans l'aide touchent les plus vulnérables

Le financement international de l'aide aux Rohingyas est soumis à une pression croissante. Le budget alloué à l'aide pour 2026 est nettement inférieur à celui des années précédentes. Dès aujourd'hui, les déficits de financement ont des répercussions sur l'éducation, les services de protection, les sources de revenus et d'autres services essentiels. Les enfants et les jeunes sont particulièrement touchés. Des études montrent que de nombreux enfants ne fréquentent plus les établissements scolaires, notamment parce que les offres ont été réduites ou supprimées.

" Neuf ans après leur fuite, la crise des Rohingyas ne doit pas devenir une crise oubliée ", déclare Jürg Merz, coordinateur du programme Asie chez Helvetas. " Les habitants de Cox's Bazar n'ont pratiquement aucune perspective d'avenir et sont en même temps exposés aux conséquences des conflits, des catastrophes naturelles et des coupes budgétaires. " La solidarité internationale reste plus que jamais nécessaire. "

Renforcer les femmes et les jeunes

Helvetas allie l'aide humanitaire à la promotion de la résilience à long terme. L'accent est mis sur l'autonomisation économique des femmes, l'accompagnement des jeunes, la protection contre les violences sexistes ainsi que l'amélioration de la prévention des catastrophes. En collaboration avec des organisations partenaires locales, Helvetas aide les réfugiés Rohingyas et les communautés d'accueil à développer leurs compétences et à renforcer leur résilience face aux crises.

Ainsi, des experts locaux accompagnent les femmes dans la création de petites entreprises afin qu'elles puissent générer leurs propres revenus. Les jeunes s'engagent en tant que relais de communication pour la prévention des catastrophes, la protection contre les incendies ainsi que la prévention des mariages précoces et de la violence. Ces approches renforcent la cohésion sociale dans une situation marquée par l'insécurité pour de nombreuses personnes.

Une aide pour plus de 30 000 foyers

Grâce à ses projets, Helvetas soutient environ 30 000 foyers : 18 000 foyers rohingyas et 12 000 foyers de la population locale vivant aux alentours des camps de réfugiés. En complément, Helvetas a fourni l'année dernière une aide d'urgence aux familles particulièrement vulnérables, notamment à la suite d'inondations et d'autres événements extrêmes.

Un retour sûr et volontaire au Myanmar est encore loin d'être envisageable. C'est pourquoi le soutien aux Rohingyas et aux communautés d'accueil reste une mission internationale essentielle.

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