Veillée silencieuse dans toute la Suisse

Des prières et des centaines de bougies pour un Noël sans terreur

Binz près de Maur

Le 10 décembre 2025, la Veillée silencieuse de CSI organisée dans plus de septante localités a rappelé l'injustice que constituent la discrimination et la persécution de personnes uniquement en raison de leur foi.

Le 10 décembre 2025, plus de deux mille personnes ont participé en plein air à la Veillée silencieuse dans une septantaine de localités suisses pour montrer qu'elles ne sont pas indifférentes au sort des personnes persécutées à cause de leur foi dans le monde.

Bougies à la main et pancartes de protestation autour du cou, les participants ont prié en silence pour les chrétiens opprimés et les autres minorités religieuses persécutées pour leurs croyances religieuses. Dans de nombreux endroits, les passants se sont arrêtés, ont manifesté leur intérêt et ont engagé la conversation.

Pourquoi cette Veillée pendant la période de l'Avent ?

La Veillée silencieuse a été initiée par l'organisation de défense des droits humains Christian Solidarity International (CSI). Dans différents pays, des millions de personnes sont chaque jour victimes d'hostilité et de discrimination, uniquement en raison de leur foi. La Veillée a lieu délibérément pendant le temps de l'Avent, car dans certains pays, les chrétiens sont particulièrement menacés pendant la période de Noël. " La liberté de religion est menacée dans le monde entier. Les chrétiens et les membres d'autres minorités religieuses sont harcelés, persécutés, voire tués. CSI s'engage en leur faveur. Lors de la Veillée, des personnes de différentes confessions se réunissent dans l'unité pour prier pour ceux qui sont persécutés ", explique Simon Brechbühl, directeur de CSI-Suisse.

Touchés et reconnaissants

" La foi triomphe de la violence ! ", " Changer de religion n'est pas un crime ! ", " La liberté de religion est un droit humain ! " : de nombreux automobilistes ont ralenti pour lire les affiches. L'organisatrice de la Veillée à Vevey, rapporte : " Bien des passants étaient pressés, mais d'autres ont lu attentivement les panneaux de CSI. Nous étions sur une place très fréquentée. Beaucoup d'adolescents nous ont observés et se sont même arrêtés. Nous avons pu leur donner les papillons de CSI en réponse à leur question. Une maman a expliqué à sa fillette la raison de notre manifestation ; un passant s'est longuement arrêté avant de nous approcher. " À Morges, l'organisatrice raconte : " Tous les participants étaient très heureux d'être présents. Ils ne connaissaient pas cette initiative l'ont trouvée magnifique. En nous voyant, deux ou trois personnes ont demandé à se joindre à nous ! " Et à Genève, l'organisatrice déclare : " Certains participants ont eu la très bonne idée de porter deux pancartes, une de face l'autre de dos, les passants ont donc pu lire à l'avance. Les signets ont été très appréciés. " Le pasteur Erich Wagner, présent à la veillée à Bischofszell, se dit très affecté par la persécution des chrétiens dans le monde. " Dans une prière silencieuse, je rends grâce pour la liberté dont nous jouissons dans notre pays et je m'interroge sur le fait que beaucoup plus de gens ne descendent pas dans la rue pour défendre la liberté de religion. " À Dübendorf, l'interconfessionnalité s'est clairement exprimée. Des représentants de six Églises différentes se sont réunis ici, et plusieurs Ukrainiens ont également participé.

Plus de sites, plus de participants

Lors de la 14e Veillée silencieuse en faveur des personnes persécutées à cause de leur foi, plus de 2 100 personnes sont descendues dans la rue dans 72 endroits. Il n'y en a jamais eu autant. Simon Brechbühl, directeur de CSI-Suisse, se réjouit de la forte participation et des nouveaux sites ajoutés. Il a lui-même participé à Thoune, où 120 personnes se sont réunies : " À Thoune, la Veillée était très impressionnante. Elle rassemble des personnes d'âges et de cultures différents. Deux jeunes filles asiatiques, accompagnées de leur mère, y ont participé spontanément. Elles ont demandé la raison de ce rassemblement, puis ont allumé une bougie et se sont placées à côté d'un homme âgé. "

La Veillée également à l'étranger

La Veillée silencieuse a également eu lieu au même moment au Bangladesh, en Égypte, en Inde, au Népal, au Nigéria, au Pakistan, au Soudan du Sud et en Syrie. Dans ces pays, les chrétiens sont persécutés en raison de leur foi. CSI s'engage à leurs côtés avec des partenaires locaux.

Les lieux de la Veillée silencieuse 2025

En Suisse romande :

Bienne (BE), Fleurier (NE), Fribourg (FR), Genève (GE), Lausanne (VD), La Chaux-de-Fonds (NE), La Côte-aux-Fées (NE), Montana-Village (VS), Morges (VD), Neuchâtel (NE), Porrentruy (JU), Savigny (VD), Vevey (VD).

En Suisse alémanique :

Aarau (AG), Affoltern am Albis (ZH), Altdorf (UR), Amriswil (TG), Baden (AG), Bâle (BS), Berne (BE), Bischofszell (TG), Buchs (SG), Berthoud (BE), Coire (GR), Diessenhofen (TG), Dübendorf (ZH), Frauenfeld (TG), Frick (AG), Frutigen (BE), Interlaken (BE), Kerzers (FR), Köniz (BE), Kreuzlingen (TG), Langenthal (BE), Langnau i. E. (BE), Lucerne (LU), Lyss (BE), Olten (SO), Ostermundigen (BE), Rapperswil (SG), Romanshorn (TG), Schaffhouse (SH), Schöftland (AG), Soleure (SO), Stammheim (ZH), Stans (NW), Saint-Gall (SG), Saint-Moritz (GR), Thoune (BE), Turbenthal (ZH), Villmergen (AG), Wattwil (SG), Weinfelden (TG), Wetzikon (ZH), Wil (SG), Winterthur (ZH), Wittenbach (SG), Zofingen (AG), Zurich (ZH), Zweisimmen (BE).

En Suisse italienne :

Agno (TI), Biasca (TI), Caslano (TI), Claro (TI), Davesco (TI), Giubiasco (TI), Locarno (TI), Lugano (TI), Morbio Inferiore (TI), Novaggio (TI), Paradiso (TI), Solduno (TI).

Dans les pays où CSI est active :

Bangladesh, Égypte, Inde, Népal, Nigéria, Pakistan, Soudan du Sud, Syrie.

