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Helvetas renforce son impact et vient en aide à des millions de personnes dans le monde

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Zürich (ots)

De nombreux pays riches, en tête desquels les États-Unis, mais aussi la Suisse, ont réduit leurs budgets consacrés à la lutte contre la pauvreté dans le monde. À contre-courant de cette tendance, Helvetas a reçu en 2025 un montant de dons sans précédent de la part de particuliers et de fondations. Grâce à ce soutien, l'organisation suisse de coopération au développement et d'aide humanitaire a pu étendre son impact et venir en aide à près de 7 millions de personnes dans 35 pays.

Helvetas a enregistré pour l'année 2025 des recettes totales de 172,6 millions de francs - le résultat le plus élevé de ses plus de 70 ans d'existence. Grâce au large soutien de la population et du monde philanthropique, Helvetas a atteint un nouveau record en matière de recettes issues des dons : les dons privés, les legs et les contributions de fondations et d'entreprises se sont élevés à 47,4 millions de francs.

Le reste des fonds provient essentiellement de mandats et de contributions aux programmes versées par des bailleurs de fonds publics. Il s'agit notamment de la Direction suisse du développement et de la coopération (DDC) et du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), mais aussi de l'Union européenne (UE) et d'institutions d'autres États.

Dans le même temps, la situation financière reste préoccupante : les décisions prises de réduire des fonds publics alloués à la coopération au développement ne se feront sentir qu'à moyen terme.

Mesure systématique des performances et des impacts

Helvetas utilise les dons de manière ciblée, efficace et économique, et tient à connaître précisément l'impact de son action. Reconnue par la Zewo comme une organisation digne de confiance. Helvetas mesure l'impact de son travail à l'aide d'un système à l'échelle de l'organisation, qui a récemment été perfectionné. Ce système permet de recenser systématiquement les performances et l'impact de tous les projets et de les rendre comparables. Pour chaque projet, des données sont collectées, vérifiées et synthétisées à l'aide d'indicateurs clairement définis. La collecte des données s'effectue au moyen d'enquêtes et de relevés systématiques sur le terrain. Helvetas renforce ainsi son travail sur la base de données fiables et permet une évaluation particulièrement approfondie de ses projets.

Pour certains projets sélectionnés, les impacts sont en outre vérifiés par des études scientifiques indépendantes afin d'obtenir des conclusions fiables sur les effets à long terme. Des analyses coûts-bénéfices spécifiques mettent également en évidence les avantages économiques concrets pour les personnes avec lesquelles Helvetas collabore.

Le nouveau système de mesure permet un recensement plus nuancé des personnes touchées. Ainsi on peut distinguer plus précisément les bénéficiaires directs des bénéficiaires indirects. Les bénéficiaires directs sont par exemple les personnes qui améliorent leurs revenus grâce à une formation professionnelle ou à un soutien économique. Leurs familles en bénéficient également de manière indirecte, notamment par un meilleur accès à l'alimentation, à l'éducation ou aux soins de santé.

En 2025, Helvetas a touché directement 6,9 millions de personnes grâce à ses 295 projets de développement menés dans 35 pays à travers le monde. En outre, environ 29 millions de personnes ont bénéficié indirectement de ses projets.

En collaboration avec Helvetas...