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Robert Mardini rejoint le comité d'Helvetas - mise en garde contre une crise mondiale

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Zurich (ots)

En nommant Robert Mardini, Helvetas fait entrer à son comité l'un des experts les plus reconnus de l'aide humanitaire. L'ancien directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) met en garde contre les effets à long terme de la guerre en Iran pour les populations touchées par la pauvreté en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Lors de son assemblée générale du 18 juin 2026, Helvetas a élu Robert Mardini à son comité. Actuel directeur des Hôpitaux universitaires de Genève, il a dirigé de 2020 à 2024 le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), où il a supervisé des opérations humanitaires dans plus de 100 pays.

Robert Mardini apporte près de 30 ans d'expérience dans l'aide humanitaire et le travail international. Il a débuté sa carrière comme ingénieur hydraulique au CICR. "Helvetas se distingue par une collaboration étroite et fondée sur des compétences solides avec les populations locales, les autorités locales et les entreprises implantées sur place, ainsi que par son indépendance politique et religieuse", déclare-t-il. "Dans un monde de plus en plus polarisé, cette indépendance est essentielle pour pouvoir aider efficacement et de manière crédible."

Dans cette vidéo (en anglais avec sous-titres français), il explique pourquoi il estime que le travail d'Helvetas est aujourd'hui plus important que jamais.

Faire le lien entre aide d'urgence et développement à long terme

Au sein du comité, Robert Mardini souhaite renforcer l'articulation entre aide humanitaire et coopération au développement. "Les crises se multiplient et se renforcent mutuellement. Il ne suffit pas de réagir aux urgences : il est crucial de renforcer durablement les personnes et les systèmes locaux. Cela implique d'investir dans l'approvisionnement en eau, l'agriculture, l'éducation et la santé."

Helvetas, organisation suisse de coopération au développement et d'aide humanitaire, est active dans 35 pays et s'engage pour de meilleures conditions de vie, notamment dans les domaines de l'eau, de l'agriculture, de l'éducation, de l'égalité des genres, du développement économique et de la participation.

Des conséquences tangibles de la guerre en Iran

Robert Mardini met en garde contre les effets globaux souvent sous-estimés de la guerre en Iran. Même si le détroit d'Ormuz est à nouveau ouvert, les conséquences du conflit se font sentir depuis longtemps déjà : "Les grandes crises touchent toujours plus durement celles et ceux qui sont déjà pauvres et vulnérables." La hausse des prix de l'énergie et des transports, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et le renchérissement des engrais menacent particulièrement les populations d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud et de certaines régions d'Amérique latine. Dans ces contexte, même des hausses modérées des prix peuvent avoir des effets dévastateurs : les populations voient leurs récoltes diminuer, font face à une augmentation du coût des denrées alimentaires - et même les besoins essentiels deviennent difficilement accessibles pour beaucoup.

Helvetas est prête à réagir à ces évolutions et à soutenir de manière ciblée les populations particulièrement touchées.

Informations complémentaires :

Conseil & comité consultatif | Helvetas

Vision & engagement | Helvetas