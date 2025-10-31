blackfriday.ch

Black Friday 2025 : en Suisse, les budgets se resserrent mais les bonnes affaires restent au rendez-vous

Genève (ots)

blackfriday.ch publie la 9e édition de son Observatoire du Black Friday en Suisse.

Dans un contexte économique incertain, marqué par la baisse du pouvoir d'achat, les consommateurs suisses demeurent fidèles à l'événement, mais adoptent une approche plus réfléchie et stratégique de leurs dépenses.

Des achats plus raisonnés

L'étude révèle un budget moyen en baisse de 11 %, à CHF 266,86, preuve d'une vigilance accrue face à l'inflation. Si les intentions d'achat restent stables, plus d'un cinquième des répondants n'a pas encore défini son budget, indiquant des décisions d'achat plus tardives et plus opportunistes.

" Les consommateurs n'abandonnent pas le Black Friday ; ils deviennent simplement plus méthodiques ", souligne Jérôme Amoudruz, fondateur de blackfriday.ch.

Le retour du high-tech

Après plusieurs années dominées par la mode, la high-tech reprend la tête avec près de 80 % des intentions d'achat. Ordinateurs, smartphones et téléviseurs figurent en tête, stimulés par le renouvellement technologique et la recherche de fortes réductions. Les secteurs du tourisme et des abonnements mobiles progressent également.

WhatsApp et IA : les nouvelles tendances

L'édition 2025 confirme la montée du parcours d'achat omnicanal, où l'on passe naturellement du magasin au digital. WhatsApp séduit désormais 17 % des acheteurs comme canal d'information, tandis que l'intelligence artificielle fait une timide percée : 11 % des consommateurs l'ont utilisée pour comparer ou choisir un produit.

Un Black Friday mature

Près de dix ans après son lancement, le Black Friday suisse atteint une forme de maturité : moins d'achats impulsifs, plus de planification et de pragmatisme.

" Le Black Friday est devenu un rendez-vous de consommation raisonnée, au même titre que les soldes ", conclut Jérôme Amoudruz.