Inka Moritz nommée directrice générale de la Fondation Asile des aveugles

Le Conseil de fondation de la Fondation Asile des aveugles annonce la nomination de Madame Inka Moritz au poste de directrice générale. Elle entrera en fonction le 1er juin 2026.

Diplômée en physiothérapie, Inka Moritz a exercé plusieurs années dans ce domaine avant de poursuivre des études en sciences politiques puis en économie et management de la santé. Elle a occupé des fonctions de direction au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a été secrétaire générale de l'institution, puis directrice générale de la Haute École de Santé Vaud (HESAV). Elle a ensuite dirigé les cliniques Bois-Cerf et Cecil au sein du groupe Hirslanden, avant de devenir Head of Transformation and Development en 2024.

Le Conseil de fondation se réjouit de s'appuyer sur son expérience dans le système de santé, le management et les transformations organisationnelles pour accompagner le développement des missions de soins, d'enseignement, de recherche et de santé communautaire de la Fondation.

" Je suis fière de rejoindre la Fondation Asile des aveugles, une institution qui accompagne les personnes tout au long de la vie et qui s'engage en faveur de la santé oculaire sous toutes ses formes ", déclare Madame Inka Moritz.

" Nous nous réjouissons d'accueillir Madame Moritz à la tête de la Fondation et de poursuivre, avec elle, le développement de nos missions au service de la santé visuelle ", ajoute François Logoz, président du Conseil de fondation.

Madame Moritz est la première femme à la tête de la Fondation Asile des aveugles, créée en 1843. Elle succède à Vincent Castagna, qui prendra sa retraite le 31 mai 2026, après onze années d'engagement au sein de la Fondation.