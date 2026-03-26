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Un an après le séisme, le Myanmar peine à panser ses plaies

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Zürich (ots)

Au Myanmar, la population touchée par le tremblement de terre de mars 2025 se relève difficilement alors que l'envolée des prix du carburant complique encore davantage les déplacements et les activités économiques. Présente sur le terrain, Helvetas apporte son soutien dans la reconstruction, une aide à la reprise des activités économiques et des accès à l'eau potable.

Il y a un an, le Myanmar connaissait une nouvelle étape tragique de son histoire récente avec un tremblement de terre dévastateur. Le séisme d'une magnitude de 7.7 avait fait plus de 5'400 morts. Helvetas est passée d'une intervention d'urgence à des actions de reconstruction et un soutien à plus long terme. Cependant, le conflit qui perdure dans le pays complique l'acheminement de l'aide dont la population a un besoin urgent. A cela s'est ajoutée la pénurie de carburant due à la guerre en cours au Moyen-Orient qui affecte gravement les déplacements et la vie quotidienne.

Des dizaines de milliers de foyers dans les régions les plus touchées par le séisme continuent de vivre dans des abris temporaires ou de fortune.

Le tremblement de terre a touché des populations déjà affectées par le conflit, le déclin économique et la perturbation des services de base. Si les besoins immédiats en matière de survie ont diminué, de nombreux ménages vulnérables ont encore besoin d'un soutien régulier et prévisible, notamment pour la sécurité alimentaire, l'eau, l'assainissement et l'hygiène.

Des semences et des maisons antisismiques pour les sinistrés

Helvetas a mis en place une aide au logement et à la reconstruction en promouvant des techniques plus sûres pour établir les nouvelles maisons. Parallèlement nous fournissons des conseils techniques pour que les personnes affectées reconstruisent elles-mêmes leurs logements.

Les familles d'agriculteurs reçoivent des semences et des engrais biologiques. Parallèlement, Helvetas aide les petites exploitations à produire et à transformer des denrées alimentaires locales. Cela renforce l'économie locale et améliore la sécurité alimentaire des populations sur place. Parallèlement, le rétablissement et l'amélioration de l'accès à l'eau potable font partie des priorités sur le terrain.

" Dans 12 villages, les réseaux d'approvisionnement en eau ont été réparés. Ces travaux comprennent notamment l'installation de tuyaux, la réparation de points d'eau, la construction de réservoirs ainsi que des mesures de sensibilisation complémentaires visant à prévenir la propagation de maladies ", détaille Prabin Manandhar, directeur du bureau d'Helvetas au Myanmar.

La pénurie de carburant perturbe la vie quotidienne et entrave l'aide apportée

Le Myanmar est très affecté par la pénurie de carburant, conséquence de la guerre qui se déroule en ce moment au Moyen-Orient. Les tarifs de " Grab " (une application permettant de recourir à des taxis ou à la livraison de nourriture) ont triplé, la circulation automobile est régulée par un système de plaques d'immatriculation paires-impaires, et la plupart des vols intérieurs ont été annulés dans différentes régions du pays. Le gouvernement impose le télétravail tous les mercredis, une mesure qui devrait s'étendre, et les employés rencontrent de sérieuses difficultés pour se déplacer.

Les équipes d'Helvetas adaptent elles aussi leurs interventions sur le terrain et limitent leurs déplacements dans les régions où se déroulent les projets. Elles travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires locaux afin de pouvoir mener à bien les programmes en cours malgré les difficultés.

Selon les Nations Unies, on estime à 3,6 millions le nombre de personnes déplacées par les conflits et le séisme, dont 1,7 million dans les régions les plus touchées du nord-ouest, de l'État de Rakhine et du sud-est.

Informations complémentaires :

À propos d'Helvetas | Organisation suisse de coopération

Aide d'urgence - Séisme au Myanmar | Helvetas