Fürstentum Liechtenstein

Kasachischer Vize-Aussenminister zu Besuch in Liechtenstein

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Vaduz (ots)

Am Mittwoch, 9. September 2026, besuchte der Vize-Aussenminister der Republik Kasachstan, Arman Issetov, Liechtenstein. Im Zentrum des Besuchs standen ein kurzer Austausch mit Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni sowie ein Arbeitstreffen mit Botschafter Martin Frick, Leiter des Amts für Auswärtige Angelegenheiten.

Gegenstand der Gespräche waren die Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und Kasachstan auf bilateraler sowie auf multilateraler Ebene sowie die aktuellen geopolitischen Herausforderungen. Aufgrund seiner besonderen geografischen Lage in Zentralasien kommt Kasachstan in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Zudem ist Kasachstan im Internationalen Währungsfonds IWF Mitglied in der gleichen Stimmrechtsgruppe wie Liechtenstein.

Abgerundet wurde das Programm mit einem Besuch der Sonderausstellung "Wirtschaft Liechtensteins" im Liechtensteinischen Landesmuseum. Vize-Aussenminister Issetov erhielt auf diese Weise einen Einblick in die liechtensteinische Wirtschaftsgeschichte.