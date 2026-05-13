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1000 Miglia kommt nach Luzern

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1000 Miglia kommt nach Luzern

Legendäre Oldtimer und historische Fotoausstellung im Verkehrshaus der Schweiz

Am 29. Mai macht der «1000 Miglia Warm Up Switzerland» Station im Verkehrshaus der Schweiz. Über 30 historische Rennfahrzeuge, Teilnehmende der legendärsten Langstreckenfahrt der Welt, sind live in der Arena zu erleben. Ein seltenes Spektakel für Automobil-Enthusiasten.

Über 30 Oldtimer, die vom 28. bis 30. Mai 2026 auf einer mehrtägigen Etappenfahrt durch die Schweiz unterwegs sind, bringen den Geist des historischen Rennens direkt ins Verkehrshaus. Ab 11.45 Uhr treffen die ersten Pilotinnen und Piloten mit ihren Fahrzeugen in der Arena ein und bieten die einmalige Gelegenheit, die Fahrzeuge und ihre Fahrer aus nächster Nähe zu erleben und zu fotografieren.

Die 1000 Miglia zählt zu den bedeutendsten Motorsport-Traditionen der Welt. Das Warm-Up-Format bringt diesen Geist, authentische Fahrzeuge, echte Pilotinnen und Piloten, Gleichmässigkeitsprüfungen, in die Schweiz.

Fotoausstellung 1000 Miglia

Parallel zur Fahrzeugshow eröffnet um 11.00 Uhr im Foyer des Verkehrshauses die Fotoausstellung «1000 Miglia» – eine Hommage an das «schönste Rennen der Welt» mit über 30 historischen Fotografien. Die Bilder zeigen das Rennen als kulturelles Phänomen: Technik, Schönheit und italienische Landschaft in einem.

Details der Vernissage:

Datum: Freitag, 29. Mai 2026, ab 11 Uhr

Zeit:

11.00 Uhr, Vernissage Fotoausstellung

11.45 Uhr, Einfahrt der Oldtimer

Ort: Verkehrshaus der Schweiz, Lidostrasse 5, 6006 Luzern

Fotoausstellung: Foyer Eingang (bis 30. Juni 2026)

Die Vernissage findet in Anwesenheit von Martin Ettinger (Direktor Verkehrshaus der Schweiz), Generalkonsul Mario Giorgio Stefano Baldi, Raffaele Pentangelo (Direktor Italienisches Kulturinstitut) und Ludovico Goffi (1000 Miglia Srl) statt.

Die Mille Miglia

Von 1927 bis 1957 zählte die Mille Miglia zu den härtesten Strassenrennen der Welt: 1600 Kilometer von Brescia nach Rom und zurück, auf offenen Strassen, vor Millionen von Zuschauern. Nach einem schweren Unfall 1957 eingestellt, lebt sie seit 1977 als Gleichmässigkeitsfahrt für authentische Vorkriegs- und Nachkriegsfahrzeuge weiter. Heute gilt sie als das «schönste Rennen der Welt» – und als rollende Automobilgeschichte.

Kontakt

Verkehrshaus der Schweiz Beatrice Rüttimann, Leiterin Unternehmenskommunikation Tel. 041 375 74 72, Tel. 079 622 00 37 beatrice.ruettimann@verkehrshaus.ch www.verkehrshaus.ch

Wir sind Ihr Kompetenzpartner zur Entwicklung der Mobilität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Unsere Sammlung ist einzigartig und von gesellschaftlicher Relevanz. Wir bieten Ihnen Einblicke, den Zugang zu Objekten, Experten, historischen Dokumenten und Videos. Die Vielfalt des Verkehrshauses der Schweiz, seine Bildungsprojekte und Veranstaltungen sind eine Quelle für spannende, individuelle mediale Geschichten. Betreiber des Verkehrshauses ist der Verein Verkehrshaus der Schweiz.