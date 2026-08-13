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Fürstentum Liechtenstein

Botschafterin und Botschafter akkreditiert

Vaduz (ots)

S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein empfing am Donnerstag, 13. August 2026, folgende Botschafterin und folgenden Botschafter zur Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben auf Schloss Vaduz:

Hussein Haidar, Botschafter von Libanon, und Mai Anh Chau, Botschafterin der Sozialistischen Republik Vietnam.

Vor der Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben statteten die Botschafterin und der Botschafter Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni einen Höflichkeitsbesuch im Regierungsgebäude ab.

Bilder stehen unter nachfolgendem Link zum Download bereit:

www.regierung.li/medienportal

Pressekontakt:

Protokoll der Regierung
T +423 236 67 31
protokoll@regierung.li

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