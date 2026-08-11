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Fürstentum Liechtenstein

Nachwuchs bei Wolfspaar bestätigt - Falknisrudel

Nachwuchs bei Wolfspaar bestätigt - Falknisrudel
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Vaduz (ots)

Seit Ende Februar 2026 konnte im Liechtensteiner Berggebiet wiederholt ein Wolfspaar beobachtet und dokumentiert werden. Anfang Juli wurden bei der Wölfin deutlich ausgeprägte Milchleisten festgestellt. Dies liess darauf schliessen, dass sie Junge zur Welt gebracht hat und diese säugt.

Am frühen Dienstagmorgen, 11. August 2026, erfolgte nun der eindeutige Nachweis: Ein Wildhüter konnte im Berggebiet sechs Wolfswelpen beobachten und fotografisch festhalten. Damit ist erstmals eine Rudelbildung in Liechtenstein bestätigt.

Wolfsrudel erhalten für die Erfassung in der internationalen Datenbank Namen von markanten Bergen innerhalb ihres Streifgebiets. In Abstimmung mit den zuständigen Stellen der Nachbarstaaten wird das neu bestätigte Rudel unter dem Namen "Falknis" geführt.

Die weitere Entwicklung des Rudels wird durch die Wildhut des Amtes für Wald, Natur und Landwirtschaft intensiv beobachtet.

Pressekontakt:

Amt für Wald, Natur und Landwirtschaft
Olivier Nägele, Abteilung Wald und Natur
olivier.naegele@llv.li
T +423 236 64 02

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