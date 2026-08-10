Fürstentum Liechtenstein

Handelsregister vorübergehend vom Netz genommen

Vaduz (ots)

Im Zusammenhang mit den Sicherheitsüberprüfungen nach dem kriminellen Cyberangriff auf das Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen wurde am Wochenende auch das Handelsregister als Vorsichtsmassnahme vom Netz genommen. Es bestehen keine Hinweise auf einen Angriff. Während der IT-Überprüfungsphase, die voraussichtlich wenige Tage dauert, können Handelsregister-Auszüge am Schalter beim Amt für Justiz persönlich bezogen werden oder alternativ über info.hr.aju@llv.li bestellt werden.

Die IT-Sicherheitsprüfungen bei den bereits vom Netz genommenen Systemen laufen derweil auf Hochtouren. Allfällige Schwachstellen werden vor der Wiederaufschaltung behoben. Die gestaffelte Aufschaltung der einzelnen Systeme ist in den nächsten Tagen bzw. Wochen geplant.

Da diverse Systeme vorübergehend vom Netz genommen wurden, sind einige organisatorische und administrative Anpassungen im Tagesgeschäft notwendig. Die betroffenen Marktteilnehmer wurden jeweils direkt darüber informiert. Die Einhaltung aller Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie internationale Compliance-Richtlinien wird damit lückenlos und jederzeit gewährleistet.