Medienmitteilung: Michael Hügli wird neu Head of Marketing bei Comparis

Comparis-Gruppe: Erweiterung der Geschäftsleitung

Die Comparis-Gruppe erweitert seine Geschäftsleitung: Ab 1. November stösst Michael Hügli als Head of Marketing zum Schweizer Online-Vergleichsdienst. Der Mitbegründer der Digitalbezahlplattform Twint ist aktuell Geschäftsführer der Mobiliar-Handwerkerplattform Buildigo AG.

Zürich, 3. Oktober 2025 – Die Comparis-Gruppe hat Michael Hügli für die Geschäftsleitung gewonnen. Er übernimmt ab 1. November 2025 die neu geschaffene Stelle des Head of Marketing. Der Plattform-Spezialist hat das Digital-Bezahlsystem Twint mitbegründet und leitet gegenwärtig Buildigo AG, das Handwerkerportal der Mobiliar-Versicherung.

«Hervorragende Voraussetzungen für die Weiterentwicklung im Zeitalter von Gen-AI»

Michael Hügli hat eine kaufmännische Berufslehre absolviert und anschliessend an der Fachhochschule für Wirtschaft in Chur Betriebsökonomie studiert.

«Michael Hügli bringt mit seinem bisherigen Erfolgsausweis in der digitalen Produktentwicklung und im Digital-Marketing hervorragende Voraussetzungen mit, um die Comparis-Gruppe im Zeitalter von Generative AI weiterzuentwickeln und den User-Nutzen nochmals signifikant zu steigern», freut sich Comparis-CEO Ingo Kopido.

Weitere Informationen:

Andreas Müller Mediensprecher Telefon: +41 78 884 11 54 E-Mail: media@comparis.ch comparis.ch

Über comparis.ch

Mit über 80 Millionen Besuchen im Jahr zählt comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. Das Unternehmen vergleicht Tarife und Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen, Banken sowie Telecom-Anbietern und bietet das grösste Schweizer Online-Angebot für Autos und Immobilien. Dank umfassender Vergleiche und Bewertungen bringt das Unternehmen Transparenz in den Markt. Dadurch stärkt comparis.ch die Entscheidungskompetenz von Konsumentinnen und Konsumenten. Das Unternehmen wurde 1996 vom Ökonomen Richard Eisler gegründet und ist in Privatbesitz. Das Unternehmen gehört heute noch zur Mehrheit dem Gründer Richard Eisler. Es sind keine anderen Unternehmen oder der Staat an Comparis beteiligt.