SBV Schweiz. Baumeisterverband

Schweizerischer Baumeisterverband: Baumeister-Delegiertenversammlung nominiert Christian Wasserfallen als Nachfolger von Zentralpräsident Gian-Luca Lardi

Zürich (ots)

Der Schweizerische Baumeisterverband SBV bereitet die Nachfolge seines Zentralpräsidiums vor: Der amtierende Zentralpräsident Gian-Luca Lardi erreicht Ende Jahr nach zwölf Jahren die statutarische Amtszeitbegrenzung. Die Delegierten des SBV haben sich deshalb an ihrer heutigen Versammlung in Olten dafür ausgesprochen, Christian Wasserfallen als Nachfolger vorzuschlagen. Die definitive Wahl erfolgt an der Generalversammlung des SBV, die am 26. Juni 2026 stattfindet.

Neben Nationalrat Christian Wasserfallen, kandidierten auch Martin Keller, Head Real Estate Switzerland bei Sika, sowie der Walliser Bauunternehmer Manfred Schmid für das Amt. Die Delegierten beschlossen, Wasserfallen der Generalversammlung als offiziellen Wahlvorschlag zu unterbreiten.

Christian Wasserfallen (44) aus Bern ist Dipl. Masch.-Ing. FH, Präsident Infra Suisse, Mitglied des Zentralvorstands SBV, Präsident des Verwaltungsrates der Walo Bertschinger AG Bern und politisiert für die FDP im Nationalrat.

Im Hinblick auf sein mögliches künftiges Amt betont Christian Wasserfallen die Bedeutung des Bauhauptgewerbes für die Schweiz: "Das Bauhauptgewerbe leistet einen zentralen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität und Entwicklung unseres Landes. Die Schweiz braucht genügend Wohnraum, leistungsfähige Infrastrukturen und faire Rahmenbedingungen, damit Bauprojekte effizient umgesetzt werden können. Gleichzeitig müssen wir gezielt in die Ausbildung von Fachkräften investieren und die digitale Transformation so gestalten, dass sie echte Produktivitätsgewinne bringt, insbesondere auch für unsere KMU."

Die Wahl von Christian Wasserfallen steht unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Generalversammlung des Schweizerischen Baumeisterverbands vom 26. Juni 2026. Der aus Poschiavo stammende Gian-Luca Lardi präsidiert den Schweizerischen Baumeisterverband seit 2015 und gibt sein Amt Ende 2026 ab.