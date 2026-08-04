Fürstentum Liechtenstein

Krimineller Angriff auf das VwbP: Potenzielles Einfallstor identifiziert

Vaduz (ots)

Die forensische Untersuchung des Cyberangriffs auf das Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen hat ein potenzielles Einfallstor identifiziert. Die weitere detaillierte Auswertung läuft. Die Untersuchungen zum Tathergang laufen weiter, die Strafverfolgungsbehörden ermitteln. Der Krisenstab hat in den vergangenen 48 Stunden verschiedene Massnahmen umgesetzt und weitere angestossen.

Erste Ergebnisse zum Tathergang

Das "Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen", kurz VwbP, wurde Mitte vergangener Woche Ziel eines digitalen Angriffs. Die forensischen Untersuchungen sowie die zusammenhängenden Analysen zum Hergang des Angriffs und zur Umgehung der Sicherheitshürden laufen weiter. Ein erster Hinweis auf ein mögliches Einfallstor des Angriffs wurde identifiziert. Es war ein gezielter Angriff auf hohem technischem Niveau auf eine hochkomplexe Sicherheitsstruktur.

Die vorläufigen Ergebnisse zeigen zudem, dass das VwbP gezielt und isoliert angegriffen wurde. Weder zu den Servern der Landesverwaltung noch zu weiteren Systemen der Landesverwaltung wurden gemäss aktuellem Kenntnisstand widerrechtliche Zugriffsversuche registriert.

Dennoch hat die Regierung veranlasst, als Vorsichtsmassnahme weitere Systeme mit sensiblen Daten vorübergehend vom Netz zu nehmen. Sie werden weiteren umfassenden Sicherheitsprüfungen unterzogen.

Regierungschefin Brigitte Haas betont: "Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an der Aufklärung und den Massnahmen in Folge des kriminellen Cyberangriffs. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das VwbP ein Instrument zur Transparenz und Verhinderung von Straftaten ist. Das Verzeichnis haben wir in Abstimmung mit unseren europäischen Partnern und zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherei-Richtlinie erstellt. Der Angriff auf uns ist auch ein Angriff auf internationale Compliance-Standards."

Die von den Behörden und den Finanzmarktteilnehmern gemeinsam erstellte und gemeinsame getragene Finanzplatzstrategie sagt das sehr klar. Zu den wichtigsten Massnahmen gehören die zeitnahe Umsetzung aller relevanten EU-Regulierungen und unsere vollständige Integration in das Europäische System der Finanzaufsicht; wie auch der automatische Informationsaustausch in Steuersachen, die Umsetzung der OECD-Initiativen zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerungen, und die proaktive Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die volle Einhaltung aller internationalen Standards und die Vorreiterrolle Liechtensteins bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität wird auch von internationalen Organisationen wie MONEYVAL, dem Internationalen Währungsfonds und der Ratingagentur S&P Global regelmässig bestätigt.

Datenschutz-Betroffene werden informiert

Eine wichtige Massnahme ist die datenschutzrechtlich vorgeschriebene Information der betroffenen Personen über diesen Angriff und derer Daten. Dazu sieht das Datenschutzgesetz eine detaillierte Information vor. Soweit den Behörden die Daten vorliegen, werden die Personen unverzüglich informiert. Da im Verzeichnis jedoch nicht alle Kontaktdaten hinterlegt sind, beispielsweise keine Wohnadressen, verzögert sich die individuelle Information. Gemeinsam mit den Verbänden wurde daher vereinbart, dass die Information des Amtes an die Rechtsträger erfolgt und diese dann die Betroffenen wirtschaftlich Berechtigten informieren, um eine datenschutzrechtlich vertretbare Lösung herbeizuführen. Somit fliessen keine weiteren Daten, die über die Geldwäschereirichtlinie hinausgehen, an staatliche Stellen.

Zudem wurde als zusätzlicher Kanal für Fragen und Auskünfte für Betroffene eine Informationsstelle eingerichtet. Sie steht ab Dienstag, 4. August 2026, um 16 Uhr unter der Telefonnummer +423 232 90 00 oder per Mail unter vwbpfragen@llv.li zur Verfügung. Die Informationsstelle ist wochentags telefonisch von 8 bis 12 Uhr erreichbar.

Keine Kunden- und Vermögensdaten betroffen

Liechtenstein hat sich wiederholt zu einem hohen Standard bei der Erfüllung von einschlägigen internationalen und europäischen Vorgaben im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bekannt und setzt dies konsequent um. Die Konformität mit internationalen und europäischen Standards ist seit Jahren eine wichtige Säule der Finanzplatzstrategie.

Aus diesem Grund wurde unter anderem das VwbP im Jahr 2021 im Zuge der Umsetzung der 5. Geldwäschereirichtlinie eingeführt. Diese Daten werden von den einsichtsberechtigten Stellen für die Bekämpfung von Geldwäscherei, Vortaten zur Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verwendet. Im Verzeichnis sind Name des Rechtsträgers sowie Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Wohnsitzstaat der wirtschaftlich berechtigten Personen aufgeführt.

Eine Adresse oder Telefonnummer wird nicht erfasst. Ebenso werden keinerlei finanzielle Daten der Rechtsträger wie Umsätze, Vermögen oder Dividenden erfasst. Entsprechend lassen sich aus den abgegriffenen Daten keine Rückschlüsse auf Vermögenswerte oder andere Finanzdaten ziehen.

Strafverfolgungsbehörden eingesetzt

Am Wochenende wurde vom Amt für Justiz Strafanzeige gegen unbekannt eingereicht. Die Strafverfolgungsbehörden haben daraufhin unmittelbar die Ermittlungen aufgenommen. Digitale Spuren werden ausgewertet und in Zusammenarbeit mit europäischen Behörden weiterverfolgt.

Das Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen

Das VwbP wird zum Zweck der Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung geführt und folgt den Vorgaben der 5. EU-Geldwäscherei-Richtlinie. Es enthält öffentliche und nicht-öffentliche Daten über die wirtschaftlich berechtigten Personen von Gesellschaften, Stiftungen und Treuhänderschaften in Liechtenstein. Das Gesetz über das Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen von Rechtsträgern (VwbPG) ist 2021 in Kraft getreten.