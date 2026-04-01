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Synpulse ernennt Rückkehrer Patrick Becher zum COO und stärkt damit den Weg hin zu einem agentischen Operating Model

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Zürich (ots)

Synpulse, eine führende Unternehmensberatung für Finanzdienstleister, hat Patrick Becher zum neuen Chief Operating Officer ernannt. Mit diesem Schritt stärkt das Unternehmen seine globale Betriebsorganisation und treibt gleichzeitig die Weiterentwicklung voran, hin zu einer AI-nativen Beratungs- und Technologieorganisation.

Das fortschreitende regionale Wachstum von Synpulse8 sowie innovationsgetriebene Delivery-Modelle machen den Bedarf an einem einheitlichen und skalierbaren Operating Model immer deutlicher. Patrick Becher, der rund 15 Jahre bei Synpulse tätig war, kehrt in einer entscheidenden Phase zurück - mit einer seltenen Kombination aus externer Führungserfahrung und tiefem Verständnis für Identität, Werte und Unternehmergeist von Synpulse.

"Patricks Rückkehr erfolgt zu einem wegweisenden Zeitpunkt", sagt Co-CEO Konrad Niggli. "Wir professionalisieren unsere Strukturen und verankern KI organisationweit. Patrick bringt genau die Mischung aus strategischer Klarheit und pragmatischer Umsetzungskraft mit, die wir für diesen nächsten Schritt brauchen. Er kennt Synpulse im Kern - und bringt gleichzeitig wertvolle Aussensicht mit."

Patrick hat seine Laufbahn an der Schnittstelle von Beratung, Operations, Technologie-Delivery und Organisationsentwicklung aufgebaut. Diese Erfahrung befähigt ihn, skalierbare Strukturen zu entwickeln, gewachsene Komplexität zu reduzieren und KI als natürlichen Bestandteil der täglichen Arbeit einzubetten.

Mit Blick auf seine neue Rolle sagt Patrick Becher: "Synpulse hat mich immer durch seinen ausgeprägten Unternehmergeist beeindruckt. Heute trifft dieser Geist auf eine besondere Chance: ein Operating Model zu gestalten, das unsere Wachstumsstrategie trägt und unseren Kundinnen und Kunden spürbaren Mehrwert liefert. Mein Fokus liegt darauf, unser Fundament zu stärken, damit wir effektiv skalieren, unserer Identität treu bleiben und KI als praktischen Treiber für Effizienz, Qualität und Geschwindigkeit nutzen."

Co-CEO Yves Roesti ergänzt: "Patrick vereint Synpulse-DNA mit frischem Blick von aussen. Während wir uns von 'Craft to Scale' weiterentwickeln und KI sowohl in unsere Angebote wie auch in interne Arbeitsweisen integrieren, wird er eine zentrale Rolle dabei spielen, unsere Ambitionen in konkrete Fortschritte zu übersetzen."

Patrick Becher wird die nächste Entwicklungsphase des Synpulse Operating Models prägen - mit global einheitlichen Arbeitsweisen, in denen Menschen und Technologie sich gegenseitig stärken und gemeinsam Wirkung entfalten. Seine Ernennung steht zudem im Einklang mit der geschärften AI-native Positionierung von Synpulse, die sich auch im kürzlich lancierten globalen Webauftritt zeigt, inklusive K8 - einem generativen KI-Agenten powered by PULSE8.ai.