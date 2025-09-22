Hoymiles Power Electronics Inc.

Hoymiles bringt Produkte der Hi-Serie nach Europa und sorgt für einfache und erschwingliche Energieunabhängigkeit

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

Hoymiles, ein globaler Anbieter von intelligenten Solar- und Speicherlösungen, hat seine Hi-Serie in Deutschland vorgestellt. Mit den Mikro-Wechselrichtern HiFlow/HiFlow Pro und dem Mikro-Speichersystem HiBattery AC bietet die neue Serie eine Plug-and-Play-Lösung, die nicht nur sicher und erschwinglich ist, sondern den Haushalten auch eine echte Energieunabhängigkeit ermöglicht.

Angesichts des Umstiegs des europäischen Solarmarkts von Subventionen hin zu Eigenverbrauch und Energieautonomie hat Hoymiles sein Angebot von fortschrittlichen Mikro-Wechselrichtern auf vollständig integrierte Solar-plus-Energiespeicherlösungen ausgeweitet. Die Hi-Serie markiert diesen Schritt nach vorne. Durch die Kombination der unübertroffenen Erschwinglichkeit von HiFlow, den hochprofessionellen Funktionen von HiFlow Pro und der mühelosen Plug-and-Play-Speicherung von HiBattery ermöglicht Hoymiles Haushalten auf der ganzen Welt echte Energieunabhängigkeit.

HiFlow 800/Pro: Mikro-Wechselrichter für jeden Haushalt

Die HiFlow-Serie vereint mehr als ein Jahrzehnt Forschung und Entwicklung sowie Dutzende von Patenten in kompakten Plug-and-Play-Mikro-Wechselrichtern.

HiFlow 800: Sie wurde für kompakte PV-Anlagen mit zwei Modulen mit derselben Ausrichtung entwickelt, was sich ideal für Balkone, Gärten oder kleine Dächer eignet, und erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von bis zu 97 %. Sie lässt sich in weniger als einer Minute über die Hoymiles S-Miles Home-App für die Echtzeit-Überwachung und -steuerung einrichten.

HiFlow Pro-Serie: Sie wurde für komplexere Szenarien entwickelt und verfügt über unabhängiges MPPT und fortschrittliche Tracking-Algorithmen mit einem branchenführenden MPPT-Wirkungsgrad von bis zu 99,8 %. Selbst bei Verschattung oder multidirektionalen Modullayouts sorgt sie für eine nahezu perfekte Leistungsoptimierung. Die Pro-Serie deckt Nennleistungen von 300 W bis 2000 W ab und erfüllt damit eine Vielzahl von Installationsanforderungen.

„Die Energiewende sollte nicht nur Experten oder Premium-Nutzern vorbehalten sein", sagte Dr. Yang Bo, CEO von Hoymiles. „Mit der HiFlow-Serie machen wir professionelle Solartechnologie für jeden Haushalt zugänglich – von Balkonkraftwerken bis hin zu komplexen Dachanlagen."

HiBattery AC: Flexibler, sicherer und skalierbarer Speicher

Die HiBattery AC ist die AC-gekoppelte Mikro-Speicherlösung von Hoymiles, die auf Sicherheit, Einfachheit und Flexibilität ausgelegt ist. Sie verwendet LFP-Zellen in Automobilqualität mit mehr als 6.000 Ladezyklen und einem integrierten BMS mit 48 Schutzstufen, unterstützt durch einen fortschrittlichen internen Feuerlöscher und ein Überdruckventil. Mit dem branchenweit höchsten bidirektionalen Wirkungsgrad von 96,5 %, einem Rundwirkungsgrad von 86 % und einem lüfterlosen Betrieb unter 17 dB(A) bietet sie hohe Leistung bei extrem niedriger Geräuschentwicklung.

Im Gegensatz zu hybriden All-in-One-Systemen, die einen kostspieligen Wechselrichteraustausch erfordern, oder komplexen DC-gekoppelten Anlagen bietet die HiBattery AC eine echte Plug-and-Play-Bereitstellung. Benutzer schließen sie einfach an eine Standardsteckdose an, was eine Neuverkabelung überflüssig macht und eine flexible Platzierung überall im Haus ermöglicht. Ihre bidirektionale Konvertertechnologie ermöglicht mit Unterstützung von intelligenten Zählern auch eine TOU-Funktionalität (Time-of-Use). Indem der Speicher bei niedrigen Preisen geladen und bei Spitzenpreisen entladen wird, werden die Kosten gesenkt und die Renditen maximiert.

HiBattery ist nahtlos mit allen auf dem Markt erhältlichen Wechselrichtern kompatibel und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit den Mikro-Wechselrichtern HiFlow/HiFlow Pro von Hoymiles. Dies ermöglicht eine tiefe Integration mit der Leistungssteuerung und Null-Export. HiBattery AC unterstützt auch den netzunabhängigen Betrieb und stellt zuverlässige Backup-Leistung bei Stromausfällen bereit oder dient als tragbare Energiequelle für Camping und Wohnmobile. Als Teil des Hoymiles Plug-in-Ökosystems wird HiBattery AC seine Fähigkeiten weiter ausbauen und durch zukünftige Integration mit weiteren Mikro-Wechselrichtern die Familie der Balkonkraftwerke erweitern.

Dr. Yang kommentierte die Markteinführung: „Europäische Haushalte suchen nach Speicherlösungen, die nicht nur sicher und zuverlässig sind, sondern sich auch besonders einfach installieren lassen. Mit HiBattery AC erfüllen wir genau diese Anforderungen. Für Familien, die bereits Mikro-Wechselrichter verwenden, sind keine zusätzlichen Verkabelungen oder komplexen Nachrüstungen erforderlich – sie müssen HiBattery AC lediglich an eine beliebige Steckdose anschließen, um Solarstromspeicher sofort nutzen und ihre Energieunabhängigkeit erhöhen zu können."

Hoymiles hat bereits über eine Million europäische Balkone mit Solarstrom versorgt und war 2024 weltweit die Nummer 1 bei den Lieferungen von Mikro-Wechselrichtern (ohne den US-Markt). Die Hi-Serie ist mehr als nur ein neu eingeführtes Produkt – sie spiegelt das Engagement von Hoymiles für „Offene Energie für alle" wider, das jedem Haushalt Zugang zu sauberer, zuverlässiger Energie ermöglicht. Die Serie kommt zunächst in Deutschland auf den Markt und wird anschließend in ganz Europa eingeführt, um den Umstieg auf saubere Energie zu beschleunigen und eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2778308/Press_Hoymiles_Plug_in_Microinverters___Storage.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hoymiles-bringt-produkte-der-hi-serie-nach-europa-und-sorgt-fur-einfache-und-erschwingliche-energieunabhangigkeit-302562694.html