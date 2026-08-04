Fürstentum Liechtenstein

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Juli 2026

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Vaduz (ots)

Beim Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) waren Ende Juli 420 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich damit von 1,9 % im Juni auf 2 % im Berichtsmonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte.

Jugendarbeitslosigkeit

Die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 3 Personen auf 41. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 6 Personen. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 1,9 % (Vormonat 1,7 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Quote um 0,3 Prozentpunkte.

Weitere Altersklassen

In der Altersklasse von 25 - 49 Jahren erhöhte sich die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 3 Personen auf 216. Dies entspricht einer Quote von 2 % (Vormonat 1,9 %).

In der Altersklasse 50plus erhöhte sich die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 1 Person auf 163. Dies entspricht einer Quote von 2 % (Vormonat 1,9 %).

Personen im Zwischenverdienst

82 Personen waren per Ende Juli im Zwischenverdienst tätig. Gegenüber dem Vormonat verringerte sich diese Zahl um 6 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Erhöhung um 3 Personen. Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, wodurch auch der Bezug von Arbeitslosentaggeldern ausgesetzt oder verringert wird.

Dynamik der Zu- und Abgänge beim AMS FL

Die Anzahl der Zugänge beim AMS FL im Berichtsmonat beträgt 67 Personen. Dies entspricht 3 Personen mehr als im Vormonat. Die Zahl der Abgänge belief sich auf 75 Personen. Dies entspricht 14 Personen mehr als im Vormonat.

Gemeldete offene Stellen

Die Zahl der beim AMS FL gemeldeten offenen Stellen liegt bei 642 Stellen gegenüber 717 im Vormonat.

Kurzarbeit

Im Berichtsmonat hat kein Betrieb Anspruch auf wirtschaftlich bedingte Kurzarbeit.

AMS FL bietet Service für Arbeitgeber und Arbeitssuchende

Als Partner der Wirtschaft bietet der AMS FL als Fachbereich des Amtes für Volkswirtschaft Information, Beratung und einen umfangreichen Personalservice an. Das AMS FL-Webportal (www.ams.li) enthält wertvolle Informationen für stellensuchende Personen und Unternehmen. Zusätzlich bietet der AMS FL für Stellensuchende und Arbeitgeber eine Jobbörse auf Facebook an (www.facebook.com/AMSFL).

Ansprechpartner für Arbeitgeber, die offene Stellen zu besetzen haben, sind die Personalberater/innen des AMS FL; Telefon +423 236 68 75 oder E-Mail an stellenmeldung@ams.li.