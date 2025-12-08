Flyerline Schweiz AG

Flyerline geht exklusive Partnerschaft mit Probo ein

Die Flyerline Schweiz AG, eine der führenden Online-Druckereien und Verpackungshersteller der Schweiz, hat eine mehrjährige exklusive Partnerschaft mit Probo für den Schweizer Markt abgeschlossen. Zusätzlich erhält Flyerline Vertriebsrechte für Deutschland und Österreich, um das Soft-Signage-Sortiment gezielt international auszubauen und neue Marktsegmente zu erschliessen.

Flyerline stärkt Swissness und industrielle Kompetenz

Flyerline produziert über 98 % aller Produkte in Altnau (TG) – darunter Verpackungen, POS-Displays, Mailings, Grossformatdruck, flexible Verpackungen sowie Drucksachen aller Art. Die hohe Fertigungstiefe, die eigene Entwicklungsabteilung, Grafik-Services und umfangreiche Logistikleistungen machen Flyerline zu einem der stärksten Produktionsstandorte im Schweizer Druck- und Verpackungsmarkt.

Ein weiterer Vorteil: Flyerline exportiert seit Jahren erfolgreich Schweizer Qualitätsprodukte in den EU-Raum. Das unterstreicht die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Produktion und stärkt den industriellen Wertschöpfungsstandort Schweiz.

Exklusiver Zugang zu einem der breitesten Soft-Signage-Sortimente Europas

Durch die Partnerschaft erhält Flyerline exklusiven Zugang zu einem der umfassendsten Soft-Signage-Portfolios Europas mit über 280 Materialien und einer sehr grossen Vielfalt an Konfigurations- und Anwendungsmöglichkeiten. Dies ermöglicht es Schweizer Unternehmenskunden, Agenturen und Wiederverkäufern, künftig auf ein deutlich erweitertes Angebot an textilen Werbelösungen zuzugreifen – unter Schweizer Betreuung, Beratung und Qualitätsanspruch.

Soft Signage wird damit zu einem neuen strategischen Kompetenzfeld innerhalb der Flyerline, aufgebaut auf der bestehenden Stärke in Entwicklung, Produktion, Fulfillment und kundenspezifischen Beschaffungsprozessen.

Individuelle Beschaffungsportale als zusätzlicher Service

Flyerline bietet Unternehmen und Wiederverkäufern bereits heute individuelle Web-to-Print- und Beschaffungsportale, welche CI-konformes Bestellen, Personalisieren und Verwalten von Drucksachen, POS-Materialien und Verpackungen ermöglichen. Diese Portale werden für Soft Signage erweitert und unterstützen Firmenkunden beim effizienten und zentralisierten Einkauf ihrer gesamten Kommunikationsmittel.

Aufbau eines Schweizer Reseller-Programms für Soft Signage

Mit dem erweiterten Sortiment lanciert Flyerline parallel ein neues Schweizer Reseller-Programm im Bereich Soft Signage. Ziel ist es, weitere Partner, Druckereien und Agenturen aktiv einzubinden und gemeinsam den Markt für textile Werbelösungen breiter zu erschliessen – basierend auf Schweizer Marktkenntnis, lokaler Verankerung und kurzen Reaktionszeiten.

Klares Signal für Kunden und die Schweizer Wirtschaft

Durch die Partnerschaft verbindet Flyerline die industrielle Stärke des Produktionsstandorts Schweiz mit einem der umfassendsten Soft-Signage-Sortimente Europas. Für Schweizer und internationale Kunden bedeutet dies:

grösseres Produktsortiment

mehr Flexibilität und Geschwindigkeit

Schweizer Qualitätsstandards in Beratung, Service und Umsetzung

eine starke, lokal verankerte Ansprechstelle

internationale Reichweite dank Export und Vertriebsrechten

Zitat Steffen Tomasi, CEO & Inhaber Flyerline Schweiz AG

„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger strategischer Schritt. Wir kombinieren die industrielle Power und Swissness der Flyerline mit einem der breitesten Soft-Signage-Sortimente Europas. Unsere Kunden profitieren von mehr Vielfalt, mehr Geschwindigkeit und einer starken Schweizer Betreuung – heute und in Zukunft.“

Über Probo

Probo zählt zu den führenden europäischen Herstellern im Bereich Grossformatdruck und Soft Signage. Mit rund 650 Mitarbeitenden, über 50’000 m² Produktionsfläche und einem Sortiment von mehr als 280 Materialien bietet Probo eines der umfangreichsten Produktportfolios Europas – darunter textile Werbelösungen wie Textilrahmen, Backlit- und Blackback-Gewebe, Stoffbanner, Spannrahmen- und Messe­systeme sowie ergänzende Produkte aus den Bereichen Platten, Folien, Banner und POS. Als reiner Reseller-Produzent arbeitet Probo ausschliesslich mit Partnern aus der Druck- und Werbetechnikbranche zusammen und verbindet hohe Automatisierung mit grosser Materialverfügbarkeit und schneller Produktion.

