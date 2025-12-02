Caritas Schweiz / Caritas Suisse

20 Jahre Caritas-Solidaritätsanlass "Eine Million Sterne"

Ein leuchtendes Zeichen der Verbundenheit mit Armutsgefährdeten

Luzern (ots)

Im Dezember organisieren die regionalen Caritas-Organisationen den nationalen Anlass "Eine Million Sterne". Mit dem Aufbau von Kerzeninstallationen im öffentlichen Raum setzt Caritas ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit Menschen, die von Armut gefährdet sind. Die Aktion findet regional an unterschiedlichen Tagen statt und wird von ca. 100 Partnerorganisationen wie Pfarreien, Jugendgruppen, Vereinen und zivilgesellschaftlichen Initiativen unterstützt.

Der Traditionsanlass ist ein fester Bestandteil des Jahresprogramms von Caritas: Seit 20 Jahren machen die kantonalen Hilfswerke der Caritas mit der Aktion "Eine Million Sterne" auf das Thema Armut aufmerksam. Alle teilnehmenden Organisationen gestalten an einem Tag im Advent eine Lichteraktion an einem zentralen Ort - auf Plätzen, bei Weihnachtsmärkten oder auf Kirchenhöfen. Dabei entstehen Lichterteppiche, die durch das gemeinsame Anzünden der Kerzen symbolisch für Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit stehen. Darüber hinaus bieten viele Veranstaltungsorte ein familienfreundliches, besinnliches Rahmenprogramm.

Armut ist oft unsichtbar, viele Menschen fühlen sich besonders in der Advents- und Weihnachtszeit isoliert. Diese Aktion ist daher ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit - miteinander und mit jenen, die weniger haben.

Armut in der Schweiz bleibt Realität

Auch 2025 bleibt Armut in der Schweiz ein relevantes Thema. Laut den jüngsten Zahlen des Bundesamt für Statistik sind rund 708'000 Menschen in der Schweiz von Einkommensarmut betroffen, das entspricht einer Quote von 8,1 % der Bevölkerung. Weitere 336'000 Menschen gelten als armutsgefährdet, obwohl sie erwerbstätig sind. Insgesamt leben rund 789'000 Personen in einem Working-Poor-Haushalt. Eine armutsbetroffene Einzelperson hat weniger als 2315 Franken pro Monat zur Verfügung.

Alle Veranstaltungsstandorte von "Eine Million Sterne" finden Sie auf caritas-regio.ch/einemillionsterne

Caritas Regionalstellen: Die verschiedenen Caritas-Organisationen in der Schweiz sind unabhängige, selbständige Vereine. Sie setzen sich in in ihren jeweiligen Regionen für armutsbetroffene Familien und sozial benachteiligte Menschen ein, unabhängig von deren Nationalität und Weltanschauung.