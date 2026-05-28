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Baustart für modernes Reiseterminal der Twerenbold Reisen Gruppe in Frauenfeld

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Spatenstich für das wegweisende Infrastrukturprojekt in Frauenfeld

Baustart für modernes Reiseterminal der

Twerenbold Reisen Gruppe

Mitglieder der Geschäftsleitung von Twerenbold Reisen Gruppe und der Frauenfelder Stadtpräsident persönlich packten gestern Mittwoch, 27. Mai 2026, mit an: Der Spatenstich und die Grundsteinlegung markieren den offiziellen Baubeginn für den topmodernen Reiseterminal des traditionsreichen Badener Familienunternehmens. Bis im Jahr 2028 entsteht auf der Parzelle «Im Alexander 5» im Nordosten der Stadt Frauenfeld an der Autobahn A7 ein innovatives, nachhaltig konzipiertes Bauwerk von Strut Architekten. Neben einer hochkomfortablen Reiseinfrastruktur beherbergt der Neubau künftig auch den neuen Hauptsitz der Mitarbeitenden von Excellence Cruises – Reisebüro Mittelthurgau, die von Weinfelden nach Frauenfeld dislozieren.

Das wegweisende Infrastrukturprojekt der Twerenbold Reisen Gruppe in der Ostschweiz nimmt Fahrt auf: Die Bagger sind auf dem Bauland «Im Alexander 5» im Nordosten von Frauenfeld bereits am Werk. Gestern Mittwoch, 27. Mai 2026, legten auch Mitglieder der Twerenbold Reisen Gruppe Hand an: Mit dem Spatenstich und der Grundsteinlegung zelebrierte das Familienunternehmen gemeinsam mit Vertretern der Stadt Frauenfeld, Partnern und geladenen Gästen offiziell den Baustart für das Leuchtturm-Projekt des Badener Reiseveranstalters im Kanton Thurgau.

Bauherr Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe, betonte in seiner Ansprache: «Wir haben mit Excellence Cruises – Reisebüro Mittelthurgau bereits ein starkes Standbein in der Region. Der Reiseterminal in Frauenfeld markiert einen neuen Meilenstein unseres unternehmerischen Engagements in der Ostschweiz. Wir sind vom ausgezeichnet erschlossenen Standort überzeugt und freuen uns, den Abreisekomfort für unsere Gäste aus der Region auf ein völlig neues Level zu heben. Gleichzeitig schaffen wir für unsere Mitarbeitenden attraktive Arbeitsplätze mit optimalen Rahmenbedingungen.»

Der Frauenfelder Stadtpräsident Claudio Bernold gab ebenfalls seiner Freude über das Projekt der Twerenbold Reisen Gruppe Ausdruck. Dieses stelle definitiv einen Gewinn für Frauenfeld dar: Nebst neuen Arbeitsplätzen werde das Ostschweizer Reiseterminal die Bekanntheit des Standortes Frauenfeld fördern.

Höchster Komfort und Aufenthaltsqualität

Die Lage «Im Alexander 5» bietet einen hervorragenden Autobahnanschluss. Mit dem ÖV ist der neue Terminal ab dem Bahnhof Frauenfeld per Bus in acht Minuten direkt erreichbar. Eine stilvoll gestaltete Lounge mit Café wird zum einladenden Begegnungsort und Treffpunkt für die Reise-Community. Zur Infrastruktur gehören eine Bus-Einstellhalle, 274 Parkplätze sowie lichtdurchflutete Büroräumlichkeiten mit attraktiven neuen Arbeitsplätzen für die Mitarbeitenden von Excellence Cruises – Reisebüro Mittelthurgau, die aktuell in Weinfelden untergebracht sind. «Der Mensch steht in unserem Familienunternehmen seit den Anfängen um 1895 im Zentrum. Seien es die Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden oder Partner: Wir wollen für alle eine Umgebung mit höchster Aufenthaltsqualität schaffen», erklärt Karim Twerenbold, der das Unternehmen in vierter Generation leitet. «Unser Angebot an Bus-, Musik- und Veloreisen mit Twerenbold Reisen, Schiffsreisen mit Excellence Cruises – Reisebüro Mittelthurgau sowie Wanderferien mit Imbach Reisen wird dadurch in der Ostschweiz noch zugänglicher.» Der Neubau wird zudem 16 Abfahrtsplattformen sowie zwei spezielle Abfahrtsplätze für Veloreisen umfassen, die im Betrieb ein Maximum an Komfort und Effizienz versprechen.

Ästhetische Qualität und Innovation prägen Neubau

Das Gebäude wird von einer schillernden, semitransparenten Membran umhüllt. Sie verleiht der Architektur Leichtigkeit und Eleganz und vereint die unterschiedlichen Gebäudeteile und Nutzungen zu einer Einheit. Der Entwurf stammt vom Winterthurer Büro Strut Architekten. Dieses realisiert – unmittelbar neben dem Sky-Frame-Firmensitz – sein zweites Projekt mit Strahlkraft. Karim Twerenbold betont: «Die Werte und Ausrichtung von Strut Architekten passen perfekt zur Twerenbold Reisen Gruppe. Ihre zukunftsweisenden Bauten stehen für Innovation und Nachhaltigkeit. Damit entsprechen sie vollauf unserer Firmenphilosophie.»

Effizienter Umgang mit Ressourcen

Der futuristische Neubau in Frauenfeld wird vollständig über Luft-Wärmepumpen beheizt und gekühlt. Auf das Bauen im Untergrund mit Beton, das hohe CO2-Emissionen mit sich bringt, wird möglichst weitgehend verzichtet. Die oberirdischen Parkgeschosse sind nicht nur im Bau, sondern auch im Betrieb energieeffizienter, da sie mit weniger Kunstlicht und ohne mechanische Lüftung auskommen. Eine grossflächige Photovoltaikanlage am Gebäude wird jährlich bis zu 120‘000 Kilowattstunden Solarstrom liefern. Die neue Terminal-Infrastruktur erlaubt optimierte Fahrzeugbewegungen und eine effiziente Nutzung der Ressourcen. So wird das Regenwasser im Terminal in einer 120 Quadratmeter grossen Zisterne gesammelt, die den Wasserverbrauch der Bus-Waschanlage weitgehend deckt.

Die Busflotte von Twerenbold Reisen erfüllt per se hohe Umweltstandards und zählt mit einem Durchschnittsalter von nur 3.5 Jahren zu den modernsten und verbrauchsärmsten der Schweiz. Mit den Reisebussen geht es unter anderem auch bequem zu den firmeneigenen Flusslinern. Acht der insgesamt zehn Schiffe von Excellence Cruises sind mit dem GreenAward für ihre hohen Umweltstandards ausgezeichnet.

Meilenstein in der Positionierung

Das Projekt in Frauenfeld markiert einen Meilenstein in der Firmengeschichte. Neben dem Firmensitz in Baden-Rütihof erhält die Twerenbold Reisen Gruppe einen zusätzlichen Hub. «Damit wollen wir unsere Positionierung als ein führender Anbieter im Schweizer Tourismus stärken», unterstreicht Karim Twerenbold. Das Unternehmen ist mit Vögele Reisen und der Twerenbold Travel Lounge auch in Zürich und mit Imbach Reisen in Luzern präsent und unterhält in der Deutschschweiz aktuell insgesamt neun eigene Reiseterminals und Abfahrtsorte.

Über die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente. Sie sind dabei per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss unterwegs. Das Unternehmen beschäftigt 750 Mitarbeitende. Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören folgende Veranstalter: der Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen Twerenbold Reisen, Excellence Cruises, der führende Anbieter von Flussreisen, der Schiffsreisen-Spezialist Reisebüro Mittelthurgau, Imbach Reisen als Experte für Wanderferien und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen. Über 70 eigene Reisebusse, zehn Excellence-Flussschiffe sowie die Motoryacht Excellence Nera zählen zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Das im Jahr 1895 in Baden gegründete Familienunternehmen gehört zu den ältesten noch inhabergeführten KMU im Tourismus in der Schweiz.

Informationen für die Medien Medienstelle Twerenbold Reisen Gruppe c/o Panta Rhei PR, Weinbergstrasse 81, 8006 Zürich Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch T 044 365 20 20