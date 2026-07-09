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Fürstentum Liechtenstein

Nachweis eines Wolfspaares mit laktierender Wölfin

Vaduz (ots)

Zwischen Ende Februar und 5. April konnten in Liechtenstein wiederholt zwei Wölfe gleichzeitig nachgewiesen werden.

Ab Mitte Mai wurden Wolfsnachweise insgesamt deutlich seltener. Am frühen Morgen des 9. Juli beobachtete ein Wildhüter im Berggebiet erstmals wieder zwei Wölfe und konnte diese fotografisch dokumentieren. Es ist davon auszugehen, dass es sich um dasselbe Paar handelt, das seit dem vergangenen Winter wiederholt gemeinsam nachgewiesen werden konnte.

Beim weiblichen Tier waren deutlich angeschwollene Milchleisten zu erkennen. Dies deutet darauf hin, dass die Wölfin laktierend ist und Jungtiere säugt. Jungtiere selbst konnten bislang jedoch nicht festgestellt werden.

Die weitere Entwicklung des Wolfspaares wird von der Wildhut intensiv überwacht. Neue gesicherte Informationen werden zeitnah kommuniziert.

Pressekontakt:

Amt für Umwelt
Olivier Nägele
olivier.naegele@llv.li
+423 236 64 02

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