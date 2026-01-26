Fürstentum Liechtenstein

Verabschiedung der Delegationen für die Olympischen und Paralympischen Spiele von Milano-Cortina 2026

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Vom 6. bis zum 22. Februar 2026 finden die Olympischen Spiele in Milano-Cortina statt. Im Anschluss daran vom 6. bis zum 15. März die Paralympischen Spiele an gleicher Austragungsstätte.

Die Delegation Liechtensteins umfasst das Bob-Team bestehend aus Martin Kranz, David Tschoffen, Lorenz Lenherr, Ozan Bektas und Mauro Bühler, die Athleten Madeleine Beck und Marco Pfiffner, die im Ski Alpin an den Start gehen als auch Robin Frommelt, der Liechtenstein im Langlauf vertreten wird. Ausserdem wird Sarah Hundert im Monoski an den Paralympischen Spielen teilnehmen.

Am 26. Januar verabschiedete Sportminister Hubert Büchel die Athletinnen und Athleten sowie Coaches, Betreuungspersonal und Funktionäre der Verbände und des Liechtenstein Olympic Committee (LOC) im Namen der Regierung im Fürst Johannes Saal. In seiner Ansprache an die liechtensteinische Delegation bedankte sich Regierungsrat Hubert Büchel für den grossen Einsatz aller Beteiligten und wünschte den Athletinnen und Athleten viel Erfolg. Der Sportminister hob die grosse Bedeutung Olympischen Spielen für die Sportlerinnen und Sportlern hervor: "Es erfüllt mich mit grosser Freude, dass ihr den Traum von Olympia leben dürft. Liechtenstein ist stolz auf Euch und wir drücken alle die Daumen."

Neben Sportminister Hubert Büchel, adressierten Chef de Mission Mathias Briker und LOC-Präsident Stefan Marxer die Anwesenden. Sie hoben beide die hohe Leistungsbereitschaft der Athletinnen und Athleten hervor und der Präsident definierte die Zielsetzung: "Diese Spiele sind der Lohn für jahrelangen Einsatz. Unser Ziel: Jede Athletin und jeder Athlet zeigen ihre Bestleistung - mit Stolz, als Team und mit dem Rückhalt unseres Landes."

Die liechtensteinische Delegation fuhr im eigens für die Olympischen Spiele unter dem Motto "Team Liechtenstein: Small country. Big heart." gestalteten Bus der LIEmobil vor, der auch an den Spielen in Milano-Cortina als mobiles "House of Liechtenstein" fungieren wird. Auf den Anlass im Regierungsgebäude folgte die offizielle Verabschiedung durch seine Durchlaut den Erbprinzen auf Schloss Vaduz.

Weitere Bilder unter www.regierung.li/medienportal