Ein neues Modekapitel für die Westschweiz: Der Manor Flagship Store Genf modernisiert seine Fashionflächen und setzt auf ein inspirierendes Einkaufserlebnis

Manor stellt im Genfer Flagship Store einen weiteren Meilenstein innerhalb der schweizweiten Modernisierungsoffensive. Die vollständig erneuerten Fashionflächen verleihen dem Warenhaus eine neue Eleganz und machen es zu einer der inspirierendsten Modeadressen der Schweiz. Kundinnen und Kunden treffen auf eine stilvolle Umgebung, ein erweitertes Sortiment mit über 40 neuen internationalen Labels sowie ein Einkaufserlebnis, das Mode, Lifestyle und Service harmonisch miteinander verbindet.

Im Rahmen der Modernisierungsinitiative hat Manor im Genfer Warenhaus während einer 10-monatigen Umbauphase rund 10 000 m² Fläche im Bereich Damen, Herren, Schuhe, Accessoires und Lingerie erneuert. Auf zwei Etagen ist dabei eine vielfältige Auswahl von über 40 neuen internationalen Marken hinzugekommen, die sich in einer sorgfältig gestalteten Umgebung entfaltet. Diese umfassende Neuausrichtung verleiht dem Flagship Store in Genf neuen Glanz und stärkt seine Rolle als stilprägende Adresse der Region.

Offene Flächen, kuratierte Themenwelten sowie visuelle Akzente schaffen eine einladende Atmosphäre, die Raum für Entdeckungen und Inspiration bietet. Die neue Gestaltung lädt dazu ein, Trends zu entdecken, Teile miteinander zu kombinieren und unterschiedliche Stilrichtungen zu erkunden - ein Umfeld, das Mode intuitiv und angenehm erfahrbar macht.

Vielfältig, stilvoll, aktuell: ein erneuertes Markenportfolio

Manor hat das Modeangebot im Warenhaus in Genf markant erweitert und führt neben den etablierten preisattraktiven Manor Eigenmarken neu rund 40 zusätzliche internationale Marken. Damit entsteht eine breitere und zeitgemässere Auswahl, die internationale Designerlabels, moderne Casual Brands und zeitgenössische Mode verbindet, sowohl bei den Damen wie auch bei den Herren.

Bei den Damen sind beispielsweise Marken wie Iro, Moose Knuckles, Pablo, Drykorn, Allsaints, Hod Paris, Suncoo Paris, From Future, Closed, Lois, Paige, Majestic Filatures Paris, Pyrenex, Boss, Momoni, Peuterey, Inès de la Fressange sowie Raffaello Rossi neu hinzugekommen.

Zu den neuen Marken für Herren gehören Sandro, Moose Knuckles, Tiger of Sweden, PS Paul Smith, IKKS, Closed, Drykorn, Allsaints, From Future, Studio Seidensticker, G-Lab, Schott NYC, Pyrenex, Majestic Filatures Paris, Peuterey, Fursac, Hackett London, Bonheur, Figaret und Scaglione.

Die Zusammenstellung reflektiert Trends ebenso wie regionale Bedürfnisse und unterstreicht den Anspruch, Modekompetenz auf hohem Niveau zu bieten.

Auf einen Blick: die neuen Fashionflächen im Manor Flagship Store Genf

Rund 10 000 m² komplett erneuerte Fashionflächen - einer der modernsten Modebereiche der Schweiz

komplett erneuerte Fashionflächen - einer der modernsten Modebereiche der Schweiz Über 40 neue internationale Labels - darunter Sandro, Iro, Moose Knuckles, PS Paul Smith, Momoni, Allsaints, Closed, Drykorn und From Future

- darunter Sandro, Iro, Moose Knuckles, PS Paul Smith, Momoni, Allsaints, Closed, Drykorn und From Future Breiteres, zeitgemässeres Fashionangebot für Damen und Herren - von Designerlabels bis Contemporary Brands - inklusive Beratung und Service

für Damen und Herren - von Designerlabels bis Contemporary Brands - inklusive Beratung und Service Offene, inspirierende Flächen mit kuratierten Themenwelten für müheloses Kombinieren und Entdecken

mit kuratierten Themenwelten für müheloses Kombinieren und Entdecken Flagship Store mit neuer Strahlkraft: stilprägend für die Region und Teil von Manors schweizweiter Modernisierung

Manor modernisiert Fashionflächen in 12 grossen Warenhäusern

Die Präsentation des neuen Fashionangebots folgt dem Manor-typischen 360-Grad-Konzept, das sämtliche Berührungspunkte des Einkaufserlebnisses einbindet: von Schaufenstern und Store-Design über digitale Bildwelten bis hin zur Kommunikation auf manor.ch, der App und Social Media.

Erstmalig wurde das neue Fashionkonzept des Unternehmens 2024 in den Manor Warenhäusern Basel und Lausanne umgesetzt. 2025 kamen Lugano, Vevey und nun Genf hinzu. In den kommenden zwei Jahren folgen die Warenhäuser Chavannes, Emmen, Fribourg, Winterthur, Aarau, Monthey, Zürich Letzipark sowie der Zürcher Flagship Store im Jahr 2028. Manor erneuert so über 20'000 m² Fläche und investiert dafür allein im Fashionbereich rund 50 Mio. CHF zugunsten des Kundenerlebnisses.

Auch andere Warenhäuser erfahren punktuelle Erneuerungen, sei es im Hinblick auf Sortimentsattraktivität, Markenportfolio, Look & Feel oder eine moderne Angebotsinszenierung - jeweils abgestimmt auf lokale Gegebenheiten und Kundenbedürfnisse.

Über Manor

Als grösste Warenhausgruppe der Schweiz hat Manor das Ziel, ihre Kund*innen mit einem Omnichannel und einem 360-Grad-Erlebnis zu begeistern - sowohl physisch in den Warenhäusern wie auch online auf manor.ch und mit der Manor App. Zur Manor Gruppe gehören 56 Manor Warenhäuser, 23 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten und beschäftigt rund 6800 Mitarbeitende.

Bei Manor Food liefern bereits heute ca. 700 lokale Produzent*innen im Rahmen des Manor Nachhaltigkeitsprogramms "Lokal" u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 5000 lokalen Produkten, mit denen Landwirt*innen und lokale Unternehmen unterstützt werden sowie der lokale Anbau gefördert wird. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 km verwendet.

