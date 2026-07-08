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Fürstentum Liechtenstein

Entwurf des agrarpolitischen Berichts 2026 geht in die öffentliche Konsultation

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 7. Juli 2026, den Entwurf des agrarpolitischen Berichts 2026 zur Kenntnis genommen und diesen für die öffentliche Konsultation freigegeben.

Weiterentwicklung der Agrarpolitik Liechtensteins

Die Regierung unterbreitet dem Landtag gemäss Landwirtschaftsgesetz mindestens alle vier Jahre einen agrarpolitischen Bericht, der als Grundlage für die Weiterentwicklung der Agrarpolitik dient.

Mit dem vorliegenden Berichtsentwurf soll an den agrarpolitischen Bericht 2022 angeknüpft werden. So wird der Umsetzungsstand der damals beschlossenen Massnahmen bewertet, die Entwicklungen der letzten Jahre berücksichtigt und der bestehende Anpassungsbedarf aufgezeigt.

Zentrale Themen

Für die Weiterentwicklung der Agrarpolitik sind folgende Aspekte von besonderer Relevanz:

  • Durch globale Krisen haben die landwirtschaftliche Produktion und die Versorgungssicherheit an Bedeutung gewonnen.
  • Der Schutz natürlicher Ressourcen bleibt für die gesellschaftliche Akzeptanz der Landwirtschaft zentral (Biodiversität, Wasser, Boden, Luft).
  • Der Klimawandel beeinflusst die Landwirtschaft stark. Nötig ist eine Balance zwischen Produktion, Ressourcenschutz und Anpassung, unterstützt durch Aus- und Weiterbildung sowie Beratung.
  • Die Landwirtschaft ist auf stabile Rahmenbedingungen angewiesen, insbesondere im Hinblick auf langfristige Investitionen und deren Finanzierung.

Vor diesem Hintergrund wurde der agrarpolitische Bericht aus dem Jahr 2022 gezielt weiterentwickelt und der Massnahmenkatalog an die aktuellen Rahmenbedingungen sowie an die zukünftigen Herausforderungen angepasst.

Breite Einbindung der Akteure

Die Erarbeitung des Berichtsentwurfs erfolgte in einem partizipativen Prozess unter Einbezug von wichtigen Interessensgruppen, insbesondere der Landwirtschaft.

Der Entwurf zum agrarpolitischen Bericht 2026 ist auf www.regierung.li unter der Rubrik "Publikationen" veröffentlicht. Stellungnahmen können bis 28. August 2026 an umwelt@regierung.li übermittelt werden.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +423 236 60 39
thomas.bischof@regierung.li

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