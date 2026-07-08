Fürstentum Liechtenstein

Regierung bestellt die Unterrichtskommission des Liechtensteinischen Gymnasiums neu

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Dienstag, 7. Juli 2026, hat die Regierung die Unterrichtskommission des Liechtensteinischen Gymnasiums für die Schuljahre 2026/2027 bis 2029/2030 neu bestellt. Teil der Kommission sind neu Marcel Gübeli, der auch den Vorsitz übernimmt, Rolf Bürki, André Kiener, Tanja Hess, Peter Mennel, Andreas Sommer, Daniel Steingruber und Katja Vogel.

Das Gremium wird komplettiert durch die sechs bestehenden Mitglieder Antje Brackemann, Franz Hahn, Adrian Gallus Müller, Hansjürg Perino, Martin Waldauf und Bernhard Weber. Karel Hanke-Wehrle, Charlotte Nüesch, Dietmar Schiersner, Hans Walser und Verena Widmaier scheiden aus der Kommission aus.

Die Regierung dankt den neu beziehungsweise wieder bestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der Unterrichtskommission des Liechtensteinischen Gymnasiums mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung der Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Mitgliedern dankt sie für ihre bisherige Mitarbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.