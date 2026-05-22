Channel Aid

Einzigartige Orchester-Shows mit Kontra K und Calum Scott

Channel Aid 2026 verwandelt Hamburg in eine musikalische Bühne für den guten Zweck

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Hamburg (ots)

Nach dem großen Erfolg in 2025 geht Channel Aid 2026 in die nächste Runde und wird größer als je zuvor: Drei Tage, zwei Artists und drei spektakuläre Shows gemeinsam mit dem 65-köpfigen Lufthansa Orchester im Deutschen SchauSpielHaus Hamburg, eines der renommiertesten und modernsten Theater Europas.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Channel Aid wird es eine Doppelshow geben: Kontra K spielt seine einzigen beiden Deutschland-Shows in 2026 bei Channel Aid und erstmals gemeinsam mit einem 65-köpfigen Orchester unter der Leitung von Kristjan Järvi. Fans dürfen sich auf besondere Arrangements und zahlreiche Überraschungen freuen. Ein besonderer Höhepunkt werden erste Einblicke zu seinem kommenden Album. Mit dem erfolgreichsten nationalen Album 2025 und knapp 200.000 verkauften Tickets auf seiner 2025er Arena-Tour zählt Kontra K zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands.

Den emotionalen Abschluss bildet der englische Sänger und Songwriter Calum Scott, der gemeinsam mit dem Lufthansa Orchester unter der Leitung von Kristjan Järvi seine größten Hits wie Dancing on My Own oder You Are The Reason in orchestralen Versionen performen wird. Der international gefeierte Dirigent kehrt damit erstmals seit der legendären Channel Aid Show mit Bastille in der Elbphilharmonie im Jahr 2020 zurück auf die Channel Aid Bühne.

"Wir sind unglaublich stolz auf das Channel Aid Line-Up in diesem Jahr. Mit Calum Scott haben wir einen Weltstar gewinnen können. Wir alle kennen seine Musik. Dass Kontra K uns dann die einzigen beiden Deutschland-Shows in 2026 schenkt, zeigt, welch gute Arbeit das Team in den letzten Jahren geleistet hat. Es ist wirklich bewundernswert", so Fabian Narkus, Gründer von Channel Aid.

Der exklusive 48-Stunden Pre-Sale für Mastercard Karteninhaber:innen startet am 24.05.2026 um 10:00 Uhr auf priceless.com/channelaid. Der offizielle Vorverkauf exklusiv bei Eventim beginnt am 26.05.2026 um 10:00 Uhr. Tickets sind ab 59 Euro erhältlich, zusätzlich wird es VIP-Packages geben.

Gemeinsam mit Mastercard setzt Channel Aid erneut ein starkes Zeichen für den guten Zweck: Mastercard verdoppelt den Ticketwert aller mit Mastercard bezahlten Tickets aus Pre-Sale und On-Sale als Spende - bis zu insgesamt 200.000 Euro die der help alliance zugutekommen.

Die zusätzlichen Erlöse aus den digitalen Channel Aid Kanälen unterstützen 2026 zum einen Projekte der help alliance, die jungen Menschen Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeit ermöglichen und ihnen Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben schaffen. Dazu zählen unter anderem die "Sports & Skills Pop-up Arenen" in Kapstadt, die Kindern und Jugendlichen sichere Lern- und Bewegungsräume bieten. Darüber hinaus wird das eigens initiierte Projekt "Chance to Dance" unterstützt, das Tanzkurse für Menschen mit geistiger Behinderung in Hamburg ermöglicht und bereits zweimal mit dem Hamburger Sozialpreis ausgezeichnet wurde.

Gemeinsam mit starken Partnern wie Lufthansa Airline, Mastercard, Marriott Bonvoy, Melitta, Carlsberg, OTTO und Wall schafft Channel Aid auch 2026 erneut eine Plattform, die Musik, Emotionen und soziales Engagement auf einzigartige Weise verbindet.

Über Channel Aid:

Channel Aid ist eine Charity-Initiative, die soziales Engagement mit der Kraft digitaler Medien verbindet. Anders als klassische Fundraising-Projekte setzt Channel Aid nicht auf direkte Spenden der Gäste. Stattdessen entstehen die Spendenerlöse automatisch über digitale Reichweiten und Inhalte: Einnahmen durch Streams, Views und Interaktionen auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Spotify oder Amazon Music fließen direkt in soziale Projekte. Ein Stream, ein View oder ein Like kostet die Community nichts - kann bei Channel Aid aber Großes bewirken.