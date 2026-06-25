Swiss Fibre Net AG

Swiss Fibre Net und Swiss FibreCo treten mit neuem Markenauftritt auf

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Bern (ots)

Die Swiss Fibre Net AG (SFN) und die Swiss FibreCo AG (SFC) präsentieren sich ab heute mit einem modernisierten Markenauftritt. Mit neuen Logos, einer geschärften visuellen Identität und dem neuen Webauftritt unter www.swissfibrenet.ch unterstreichen die beiden Unternehmen ihre Rolle als führende Partner im Schweizer Glasfasermarkt. Die offizielle Lancierung erfolgt im Rahmen des ASUT-Summits 2026 in Bern.

Der neue Markenauftritt ist Ausdruck der strategischen Weiterentwicklung von SFN und SFC. Ziel ist es, die Sichtbarkeit der Unternehmen zu erhöhen, die Markenpräsenz zu stärken und die Positionierung als leistungsfähige, zuverlässige und zukunftssichere Partner für Glasfaserlösungen noch klarer hervorzuheben. Die neuen Logos stehen für einen modernen, prägnanten und selbstbewussten Auftritt, der die Bedeutung der beiden Unternehmen für den Schweizer FTTH-Wholesale-Markt widerspiegelt.

"Mit dem neuen Erscheinungsbild machen wir sichtbar, wofür SFN und SFC seit Jahren stehen: Partnerschaftlichkeit, Verlässlichkeit und die Fähigkeit, regionale Glasfasernetze zu einer leistungsfähigen nationalen Infrastruktur zu verbinden", sagt Andreas Waber, CEO der Swiss Fibre Net AG. "Der neue Auftritt bringt unsere Ambitionen und unsere Marktstellung noch klarer zum Ausdruck."

Die neue Website www.swissfibrenet.ch bildet künftig die zentrale Informations- und Kommunikationsplattform der Unternehmen. Kunden, Netzpartner, Provider und weitere Stakeholder erhalten dort einen umfassenden Überblick über das Leistungsangebot, aktuelle Projekte sowie die Entwicklung des Schweizer Glasfasermarktes. Ergänzend wird die digitale Präsenz über die bestehenden Social-Media-Kanäle weiter ausgebaut.

SFN und SFC verstehen sich als neutrale und diskriminierungsfreie Enabler der Schweizer Glasfaserlandschaft. Gemeinsam schaffen sie die Voraussetzungen für einen offenen, wettbewerbsfähigen und nachhaltigen FTTH-Markt. Mit über einer Million erreichbaren Nutzungseinheiten und einer starken Verankerung in den Regionen leisten die Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Zukunft der Schweiz.

Der heutige Marken-Relaunch markiert einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von SFN und SFC und schafft die Grundlage für eine noch stärkere Wahrnehmung im Wholesale-Umfeld.

Swiss Fibre Net AG

Die Swiss Fibre Net AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen lokaler Energieversorger und Kabelnetzbetreiber in der Schweiz. Sie verbindet die lokalen Glasfasernetze ihrer Netzpartner zum grossflächigen, homogenen und offenen "Swiss Fibre Net" und bietet dieses national tätigen Telekomanbietern zur Nutzung an. Damit garantiert die Swiss Fibre Net AG den Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt.

Swiss FibreCo AG

Die Swiss FibreCo AG ist eine Tochtergesellschaft der Swiss Fibre Net AG (SFN) und investiert in den Ausbau von Open-Access-Glasfasernetzen in der Schweiz. Ziel ist es, eine flächendeckende, leistungsfähige und nachhaltige Glasfaserinfrastruktur bereitzustellen.