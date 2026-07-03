39. Gastwirteprüfung - 18 neue Gastwirte und Gastwirtinnen in Liechtenstein
Vaduz (ots)
Am Dienstag, 2. Juni 2026, wurde die liechtensteinische Prüfung über die fachliche Eignung im Gastgewerbe (Gastwirteprüfung) zum 39. Mal durchgeführt. Es sind 28 Prüfungskandidatinnen und -kandidaten angetreten, wovon 18 die Prüfung mit Erfolg bestanden haben. Sie haben in den beiden Prüfungsfächern Lebensmittelhygienerecht und Rechtskunde die erforderliche Gesamtpunktezahl erreicht.
Im Rahmen eines Diplom-Apéros, welcher vom Liechtensteiner Hotel- und Gastronomieverband offeriert wurde, konnten die erfolgreichen Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer den Befähigungsausweis in Empfang nehmen. Der Befähigungsausweis wurde den neuen Gastwirtinnen und Gastwirten von Marcel Wessner, dem Vorsitzenden der Prüfungskommission, übergeben.
Die erfolgreichen Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer verfügen damit über die erforderliche fachliche Eignung zur Führung eines Gastgewerbebetriebes in Liechtenstein. Die Prüfungskommission für die Fachprüfung im Gastgewerbe, der Liechtensteinische Hotel- und Gastronomieverband, vertreten durch Präsident Walter Hagen, sowie das Amt für Volkswirtschaft, vertreten durch Tobias Thöny, gratulieren den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen.
Pressekontakt:
Amt für Volkswirtschaft
Prüfungskommission für das Gastgewerbe
Marcel Wessner, Vorsitzender der Prüfungskommission
T +423 236 69 09
Marcel.Wessner@llv.li