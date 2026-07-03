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39. Gastwirteprüfung - 18 neue Gastwirte und Gastwirtinnen in Liechtenstein

39. Gastwirteprüfung - 18 neue Gastwirte und Gastwirtinnen in Liechtenstein
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Vaduz (ots)

Am Dienstag, 2. Juni 2026, wurde die liechtensteinische Prüfung über die fachliche Eignung im Gastgewerbe (Gastwirteprüfung) zum 39. Mal durchgeführt. Es sind 28 Prüfungskandidatinnen und -kandidaten angetreten, wovon 18 die Prüfung mit Erfolg bestanden haben. Sie haben in den beiden Prüfungsfächern Lebensmittelhygienerecht und Rechtskunde die erforderliche Gesamtpunktezahl erreicht.

Im Rahmen eines Diplom-Apéros, welcher vom Liechtensteiner Hotel- und Gastronomieverband offeriert wurde, konnten die erfolgreichen Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer den Befähigungsausweis in Empfang nehmen. Der Befähigungsausweis wurde den neuen Gastwirtinnen und Gastwirten von Marcel Wessner, dem Vorsitzenden der Prüfungskommission, übergeben.

Die erfolgreichen Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer verfügen damit über die erforderliche fachliche Eignung zur Führung eines Gastgewerbebetriebes in Liechtenstein. Die Prüfungskommission für die Fachprüfung im Gastgewerbe, der Liechtensteinische Hotel- und Gastronomieverband, vertreten durch Präsident Walter Hagen, sowie das Amt für Volkswirtschaft, vertreten durch Tobias Thöny, gratulieren den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen.

Pressekontakt:

Amt für Volkswirtschaft
Prüfungskommission für das Gastgewerbe
Marcel Wessner, Vorsitzender der Prüfungskommission
T +423 236 69 09
Marcel.Wessner@llv.li

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