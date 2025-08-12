Oehler Web

Felgenreparatur – So setzen Sie Ihre Felgen wieder instand

Bild-Infos

Download

Schöne, gepflegte Felgen sind nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch ein wichtiger Bestandteil für den Werterhalt Ihres Fahrzeugs. Gerade beim Autohandel spielt der erste Eindruck eine grosse Rolle – ein potentieller Käufer achtet unbewusst auf jedes Detail. Deshalb lohnt es sich, zerkratzte oder beschädigte Felgen instand zu setzen.

Ruswil, Schweiz - August 2025: Autohandel Nasser weiss aus langjähriger Erfahrung, dass gepflegte Räder ein entscheidender Faktor für einen erfolgreichen Autoverkauf sind.

1. Schaden richtig einschätzen

Bevor Sie mit der Felgenreparatur beginnen, sollten Sie prüfen, wie stark die Felge beschädigt ist.

Oberflächliche Kratzer: Lassen sich meist leicht selbst beheben.

Tiefere Kerben oder Dellen: Erfordern Spachtel- oder Schleifarbeiten.

Risse oder starke Verformungen: In diesem Fall ist Sicherheit oberstes Gebot – die Felge sollte professionell geprüft oder ersetzt werden.

Nasser Autohandel empfiehlt: Lieber einmal mehr von einem Profi begutachten lassen, als mit einem Sicherheitsrisiko zu fahren.

2. Werkzeuge und Materialien

Für eine fachgerechte Reparatur benötigen Sie:

Felgenreiniger & Mikrofasertücher

Schleifpapier (400–2000 Körnung)

Spachtelmasse für Aluminiumfelgen

Grundierung, Felgenlack & Klarlack

Abdeckmaterial wie Folie und Klebeband

Diese Ausstattung reicht für die meisten optischen Instandsetzungen, die auch ein Autohändler vor einem Verkauf durchführen würde.

3. Schritt-für-Schritt-Anleitung

Reinigen: Felge gründlich säubern, Schmutz und Bremsstaub entfernen.

Schleifen: Beschädigte Stellen vorsichtig glätten, bei tieferen Schäden mehrere Schleifstufen nutzen.

Spachteln: Kerben mit Aluspachtel auffüllen und nach dem Aushärten glatt schleifen.

Grundieren: Dünn auftragen und gut trocknen lassen.

Lackieren: Mehrere dünne Schichten Felgenlack auftragen, Farbton passend zum Fahrzeug wählen.

Versiegeln: Klarlack sorgt für Glanz und Schutz.

Wer beim Autoverkauf Wert auf ein perfektes Erscheinungsbild legt, sollte die Übergänge so sauber wie möglich gestalten, um „Flickenoptik“ zu vermeiden.

4. Wann zum Profi?

Manche Schäden lassen sich nur mit Spezialgeräten reparieren, z. B. bei polierten oder glanzgedrehten Felgen. Das zahlt sich im Autohandel doppelt aus: Das Fahrzeug wirkt wertiger und erzielt oft einen besseren Verkaufspreis.

Gepflegte Felgen für den Gesamteindruck

Eine gepflegte Felge ist mehr als nur ein optisches Detail – sie trägt entscheidend zum Gesamteindruck eines Fahrzeugs bei.

Ob Sie Ihr Auto behalten oder den Verkauf planen: Mit etwas handwerklichem Geschick und den richtigen Materialien lassen sich viele Schäden selbst beheben.

Und wenn es doch einmal komplizierter wird, steht Autohandel Nasser als kompetenter Partner mit Rat und Tat zur Seite.