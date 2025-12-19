Lindenhofgruppe AG

Die Lindenhofgruppe beschliesst Lohnmassnahmen 2026 in Höhe von insgesamt 1%

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Die Lindenhofgruppe hat die Lohnmassnahmen für 2026 beschlossen. Mit der Erhöhung der Lohnsumme um insgesamt 1% baut sie ihre Stellung als attraktive Arbeitgeberin im Gesundheitswesen weiter aus.

Trotz des anhaltenden wirtschaftlichen Drucks und grosser Dynamik im Schweizer Gesundheitswesen hat die Lindenhofgruppe erneut beschlossen, die Lohnsumme 2026 für die rund 2600 Mitarbeitenden um 1% zu erhöhen. Die Erhöhung gilt ab 1. April 2026.

Michel Zahnd, CHRO-Lindenhofgruppe, freut der Entscheid:

"Ich bin beeindruckt, was die Mitarbeitenden 2025 geleistet haben und wie gross die Motivation ist, die Lindenhofgruppe weiterzuentwickeln. Die Marktbedingungen bleiben leider schwierig mit Senkung der Zusatzversichertenvergütung und Einbussen durch die neuen ambulanten Tarife. Umso mehr freut es mich, dass wir die 1%-Erhöhung kommunizieren können."

Als eines der landesweit führenden Listenspitäler, versorgt die Lindenhofgruppe an ihren drei Standorten Engeried, Lindenhof und Sonnenhof jährlich über 172 000 Patientinnen und Patienten. Mit seinem Entscheid unterstützt der Verwaltungsrat aktiv das Ziel der Lindenhofgruppe, im Arbeitsmarkt auch in Zukunft als attraktive Arbeitgeberin im Gesundheitswesen wahrgenommen zu werden.

Lindenhofgruppe

Die Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. An ihren drei Standorten Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 172'000 Patientinnen und Patienten, davon rund 30'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Onkologie, Innere Medizin, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie, Gefässchirurgie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2'600 Mitarbeitende.