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Fürstentum Liechtenstein

Botschafterin und Botschafter akkreditiert

Vaduz (ots)

S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein empfing am Mittwoch, 1. Juli 2026, folgende Botschafterin und Botschafter zur Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben auf Schloss Vaduz:

Ermal Dredha, Botschafter der Republik Albanien, Esi Awuah, Botschafterin der Republik Ghana, Enrique Mora Benavente, Botschafter des Königreichs Spanien, und Benedict Tsiu Khathibe, Botschafter des Königreichs Lesotho.

Vor der Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben statteten die Botschafterin und Botschafter Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni einen Höflichkeitsbesuch im Regierungsgebäude ab.

Bilder stehen unter nachfolgendem Link zum Download bereit:

www.regierung.li/medienportal

Pressekontakt:

Protokoll der Regierung
T +423 236 67 31
protokoll@regierung.li

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