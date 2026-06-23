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Fürstentum Liechtenstein

Warnung vor grosser Waldbrandgefahr - Erlass eines Feuerverbotes im Wald und Waldesnähe

Vaduz (ots)

Aufgrund der trockenen und heissen Witterung herrscht in Liechtenstein eine grosse Waldbrandgefahr (Stufe 4). Es gilt deshalb ab Mittwoch, 24. Juni 2026, ein absolutes Feuerverbot im Wald und Waldesnähe!

Die unterdurchschnittlichen Niederschläge der letzten Monate führen im Zusammenhang mit dem anhaltenden sonnigen und heissen Wetter zu einer ausgeprägten Trockenheit. Als Folge ist die Waldbrandgefahr im ganzen Land gross (Stufe 4 von 5). Das Entzünden von offenem Feuer im Wald und in Waldesnähe ist deshalb ab morgen Mittwoch, 24. Juni 2026 bis auf Widerruf verboten. Grillstellen, auch festeingerichtete, im Wald und in Waldesnähe dürfen nicht benützt werden. Raucherwaren und Feuerzeuge dürfen nicht weggeworfen werden. Eine Entspannung der Lage ist erst nach intensiven Regenfällen zu erwarten. Kurze Regenschauer vermögen die ausgeprägte Trockenheit nicht genügend zu entschärfen.

Aktuelle Waldbrandgefahr für Liechtenstein:

· Aktuelle Gefahrenlage: www.waldbrandgefahr.ch,

· Aktuelle Massnahmen: www.waldbrandgefahr.ch/de/aktuelle-massnahmen

· www.naturgefahren.ch

· Meteoschweiz-App

Pressekontakt:

Amt für Bevölkerungsschutz
T +423 236 69 16
info.abs@llv.li

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