Fürstentum Liechtenstein

Kurse für Maschinisten der Feuerwehren und FK Wassertransport

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Am Donnerstag, 25. Juni und Freitag, 26. Juni 2026, finden in Triesen zwei Kurse zum Thema Motorspritzen und Wasserförderung statt. Beide Kurse dienen der Vertiefung der Kenntnisse von Maschinist:innen der Gemeindefeuerwehren.

Am ersten Tag erlernen die Teilnehmenden die Bedienung und die einsatzbezogene Anwendung von grossen Motorspritzen. Diese Pumpen liefern mehr als 3'000 Liter Wasser in der Minute bei 10 bar Druck, wofür es auch entsprechendes Schlauchmaterial und Ausgleichsbecken braucht.

Beim Fachkurs Wassertransport mit grossen Mitteln am folgenden Tag steht die mehrstufige Wasserförderung mit Motorspritzen im Zentrum. Die Teilnehmenden erweitern ihr Grundwissen im Wassertransport und erlernen die Berechnung von Wassermengen und der Bestimmung von Pumpenstandorten. Das Erlernte wird an einer grossen Übung am Samstagnachmittag mit einem Wassertransport vom Lawenakraftwerk nach Matruela (Lawenastrasse) gleich in die Tat umgesetzt. Die Kurse stehen unter der Leitung von Kurskommandant Roland Biedermann, Ruggell.