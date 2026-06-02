Fürstentum Liechtenstein

Businesstag für Frauen bringt inspirierende Persönlichkeiten nach Vaduz

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Vaduz (ots)

Der Businesstag bringt am Dienstag, 20. Oktober 2026, erneut mehrere hundert Berufstätige im Vaduzer-Saal zusammen. Zu den diesjährigen Referentinnen zählen unter anderem die ehemalige österreichische Justizministerin Alma Zadic, ABB-Schweiz-Chefin Nora Teuwsen, Schwingerkönigin Sonia Kälin und Unternehmerin Gabriela Manser.

Der Businesstag für Frauen ist seit bald 20 Jahren ein zentraler Treffpunkt für beruflich engagierte Menschen im deutschsprachigen Raum. Die Veranstaltung vermittelt konkrete Erfolgsrezepte, präsentiert Rollenvorbilder und fördert den Austausch und die Vernetzung unter den Gästen. Die 19. Ausgabe bietet erneut inspirierende Vorträge und Diskussionen, informative Workshops sowie zahlreiche Möglichkeiten zum persönlichen Austausch.

Erste Ministerin mit Migrationshintergrund

Eröffnet wird der Businesstag für Frauen durch Liechtensteins Regierungsrat Emanuel Schädler. Er leitet das Ministerium für Gesellschaft und Justiz und verantwortet damit auch die Familienpolitik sowie die Gleichstellung von Frau und Mann. Nach den Grussworten spricht die ehemalige österreichische Justizministerin Alma Zadic über ihren persönlichen Lebensweg und ihre politische Karriere. Zadic floh als Kind mit ihrer Familie aus Bosnien nach Österreich und wurde 2020 als erste Ministerin mit Migrationshintergrund in die österreichische Bundesregierung berufen. Heute engagiert sich die Anwältin erneut als Abgeordnete im Nationalrat für soziale Gerechtigkeit und einen starken Rechtsstaat.

Weibliche Führung

Einen Einblick in weibliche Führung in einem internationalen Technologiekonzern gibt anschliessend Nora Teuwsen. Sie ist Vorsitzende der Geschäftsleitung von ABB Schweiz. Zuvor war sie Partnerin einer Anwaltskanzlei, übernahm Führungsfunktionen bei der SBB und gründete ein eigenes Beratungsunternehmen. Die Mutter zweier Kinder spricht über ihren beruflichen Werdegang, Führung in einem Technologiekonzern sowie Erfolgsfaktoren für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kindheitstraum erfüllt

Nach der Erfrischungspause erzählt Sonia Kälin, wie sie sich ihren Platz in einer Männerdomäne erkämpft hat. In ihrem Referat "Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse werden Königin" spricht sie offen über mentale Hürden, langwierige Verletzungen und ein abruptes Karriereende. Trotz aller Rückschläge verfolgte sie ihren Weg konsequent weiter und erfüllte sich gleich viermal ihren Kindheitstraum der Schwingerkönigin.

Erfolgsrezepte in Familienfirmen

Über Erfolgsrezepte in Familienunternehmen diskutieren die beiden lokalen Unternehmerinnen Jasmin Collini Heidegger und Beryl Huber. Jasmin Collini Heidegger leitet gemeinsam mit ihrem Bruder die Max Heidegger AG in zweiter Generation. Beryl Huber ist Mitglied der Geschäftsleitung von Huber Fine Watches & Jewellery. Mit ihr ist bereits die fünfte Generation im Familienunternehmen tätig. Die beiden Unternehmerinnen sprechen offen darüber, wie ein Generationenwechsel gelingen kann und welche Herausforderungen Familienunternehmen heute meistern müssen.

Eine weitere Referentin hat ihre eigene Nachfolge bereits frühzeitig geregelt. Gabriela Manser führte den Appenzeller Getränkehersteller Goba in dritter Generation und setzte gemeinsam mit ihrem Team zahlreiche innovative Ideen um. Mit dem Verkauf der Goba AG an die F.G. Pfister Stiftung wurde der langfristige Erhalt des Unternehmens gesichert. Heute unterstützt Gabriela Manser verschiedene Unternehmen und Institutionen in beratenden Funktionen. Bereits 2018 wurde sie mit dem LLB-Businesstag-Award ausgezeichnet.

Verleihung des LLB-Businesstag-Awards

Zum Abschluss der Tagung wird zum zehnten Mal der LLB-Businesstag-Award verliehen. Mit der Auszeichnung wird erneut eine Frau geehrt, die mit ihrem beruflichen und gesellschaftlichen Engagement eine besondere Vorbildfunktion einnimmt. Die Laudatio hält die Juryvorsitzende und LLB-Geschäftsleitungsmitglied Natalie Flatz. Sie wird der diesjährigen Preisträgerin eine Siegerinnenstatue von Swarovski überreichen.

Abseits der Bühne bietet der Businesstag zahlreiche Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch. Side-Events und Workshops bieten vertiefte Einblicke in Themen wie mentale Gesundheit, erfolgreiches Netzwerken, persönliche Positionierung und Unternehmertum. Der Businesstag für Frauen wird von der Liechtensteiner Regierung getragen und von zahlreichen Unternehmen und Organisationen unterstützt.

Infos und Anmeldungen unter www.businesstag.li