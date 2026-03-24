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Sound für Ihr Zuhause: die neuen Wireless-Lautsprecher Denon Home 200, 400 & 600

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Baar (ots)

Die neuen Modelle Denon Home 200, 400 & 600 erweitern die überaus erfolgreiche Denon Home Serie und setzen neue Massstäbe für kabellosen Multiroom-Sound der Premiumklasse

Das Zuhause sagt viel darüber aus, was einer Person wichtig ist. In manchen Räumen erkennt man es an der Farbe der Wände. In anderen an Kunstwerken oder an Büchern, die aufgeschlagen auf dem Couchtisch liegen. Und immer häufiger merkt man es an einer Sache, die man eher spürt als sieht: Technik, die dezent im Hintergrund bleibt, den Raum jedoch auf Knopfdruck verwandelt.

Dies war das Leitmotiv bei der Entwicklung der neuesten Generation von Denon Home Wireless-Lautsprechern. Der Denon Home 200, 400 und 600 sind nicht nur für einen außergewöhnlichen Klang konzipiert, sondern fügen sich auch nahtlos in Ihren Alltag ein. Am Anfang stellten sich unsere Technik- und Design-Teams eine einfache Frage: Was wäre, wenn ein Lautsprecher sich wirklich wie ein Teil des Zuhauses anfühlen könnte?

Zunächst wurden Materialien anhand ihrer Haptik und Langlebigkeit in einer realen Wohnumgebung ausgewählt. Jedes Modell zeichnet sich durch nahtlos gewebte Stoffe, präzise eloxiertes Aluminium, geschmeidige Oberflächen, weiches Silikon und einfache geometrische Formen aus, die mit modernen Wohnumgebungen verschmelzen. Diese Oberflächen fliessen mit bewusster Kontinuität ineinander und schaffen so eine warme und menschliche Atmosphäre, anstatt den Fokus rein auf Funktionalität zu legen.

"Die neueste Generation von Denon Home vereint mühelosen Sound im ganzen Haus mit der erstklassigen Audioleistung, die unsere Kunden von uns erwarten", sagt Lyle Smith, Präsident von Sound United bei HARMAN. "Jeder Lautsprecher ist so konzipiert, dass er sich in jeden Raum einfügt und eine nahtlose, kabellose Multiroom-Steuerung über unsere HEOS Plattform ermöglicht. Ganz gleich, ob Sie Gäste empfangen, entspannen oder zwischen den Räumen hin- und herwechseln - diese neuen Lautsprecher offenbaren sämtliche Details Ihrer Lieblingsmusik und bieten optimalen Komfort, der sich ganz natürlich in Ihren Alltag einfügt."

Das Herzstück des Hauses: auf angenehme Weise lauter

Die Geschichte der neuen Denon Home Serie umfasst drei Modelle, die auf Ihre Hörgewohnheiten zugeschnitten sind - von Hintergrundmusik bis zu kraftvollem Sound im ganzen Haus.

Die Serie beginnt mit dem kompakten, aber leistungsstarken Denon Home 200. Er überzeugt mit einem verbesserten Design aus je drei Treibern und Verstärkern sowie natürlichem, raumfüllendem Sound, der grösser wirkt als der Lautsprecher.

Der Denon Home 400 übernimmt, sobald ein Raum mehr Präsenz benötigt. Mit seinem Array aus je sechs Treibern und Verstärkern, darunter nach oben abstrahlende Treiber, erzeugt er eine breite, luftige Klangbühne, die den Raum um Sie herum ausfüllt und Ihren täglichen Musikhör-Sessions mehr Dimensionalität verleiht. Er ist für Anwender gemacht, die sich einen Lautsprecher mit stärkerer Präsenz für intensivere Klangerlebnisse wünschen, unabhängig davon, wo sie ihn aufstellen.

An der Spitze der Modellreihe steht der Denon Home 600 mit einem Array aus insgesamt acht Treibern und Verstärkern, darunter zwei gegenüberliegende 6,5-Zoll-Subwoofer, Hoch- und Mitteltöner sowie nach oben abstrahlende Treiber. Als leistungsstärkster Lautsprecher der Produktfamilie mit integriertem Subwoofer-System garantiert er tiefe, kraftvolle Bässe und offenbart Ihre Musik in ihrer ganzen Intensität.

Alle Modelle der Serie unterstützen Dolby Atmos Music, das noch immersivere und dimensionsreichere Klangerlebnisse ermöglicht. Der besonders räumliche, klare und realistische Sound erlaubt den Zuhörern eine tiefere Verbindung zu ihrer Musik.

Der Denon Home 200, 400 und 600 basieren auf einem einheitlichen Design sowie einer Leistungsphilosophie, die für modernes Wohnen entwickelt wurde. Jedes Modell präsentiert sich im eleganten Industriedesign von Denon in den Farbvarianten Stone und Charcoal mit weichen Tasten und klaren, durchgehenden Oberflächen. Zudem punktet die Serie mit umfassenden Konnektivitätsoptionen wie WLAN, Bluetooth®, USB-C- und AUX-Eingängen sowie einer unkomplizierten kabellosen Steuerung und Hi-Res-Streaming über HEOS.

Unabhängig von Grösse und Raum bietet jeder Lautsprecher detaillierten, raumfüllenden Sound und ein durchdachtes Design, das sich nahtlos in die Wohnumgebung einfügt.

Sound, der sich mit Ihnen bewegt

Modernes Musikhören ist nicht auf einen Raum beschränkt. Die Denon Home Lautsprecher lassen sich mit bis zu 64 HEOS-Produkten in 32 Zonen koppeln, darunter das gesamte Denon Home Sortiment sowie HEOS-fähige AV-Receiver und Mini-Systeme. Anwender können sich von Raum zu Raum bewegen und ihre Musik mitnehmen oder hinter jeder Tür in eine andere Klangwelt eintauchen. Eine leicht bedienbare App bietet zudem Zugriff auf Hi-Res-Musikdienste wie TIDAL, Amazon Music HD und Qobuz.

Das nächste Kapitel geht noch weiter. Im Mittelpunkt der Vision von Denon steht ein Zuhause mit mühelosem Multiroom-Sound - und mit den Denon Home Lautsprechern fühlt sich dieses Klangerlebnis natürlicher denn je an. Die beiden Farbvarianten unterstreichen dieses Konzept und sorgen für ein modernes Erscheinungsbild, das nahtlos mit unterschiedlichen Einrichtungsstilen verschmilzt und die Harmonie innerhalb der Produktpalette hervorhebt. So entsteht ein Ökosystem, das Musik zu einem festen Bestandteil Ihres täglichen Lebens macht.

Design trifft auf Alltag

Das Aussergewöhnliche an den neuen Denon Home Modellen ist, dass sie ganz bewusst für echte Wohnräume konzipiert wurden. Bei den Materialien wurde nichts dem Zufall überlassen. Die Oberflächen passen zu unterschiedlichen Einrichtungsstilen. Die weichen Tasten reagieren sofort. Durch die Farbvarianten Stone und Charcoal verschmilzt jeder Lautsprecher mit seiner Umgebung, ohne sich zu verlieren.

Dies ist Technologie, die den Raum aufwertet, ohne ihn zu dominieren.

Eine Geschichte, die noch weitergeht

Die neuen Lautsprecher Denon Home 200, 400 und 600 sind weitaus mehr als eine aktualisierte Produktpalette. Sie stehen für die Vision, Sound als festen Bestandteil Ihres Zuhauses zu erleben. Dabei fügen sie sich harmonisch in Räume ein und gestalten sie lebendiger - mit packendem Sound, der Atmosphäre, Intensität und Emotionen erzeugt und sich zugleich mühelos in Ihren Alltag integriert.

In jedem Zuhause spielt sich eine Geschichte ab. Die neue Denon Home Serie schenkt Ihrer Geschichte einen intensiveren und ausdrucksstärkeren Soundtrack.

Die neuen Lautsprecher Denon Home 200, 400 und 600 sind neu bei cebrands.ch erhältlich.

- Denon Home 200 - UVP Fr. 320.00

- Denon Home 400 - UVP Fr. 450.00

- Denon Home 600 - UVP Fr. 650.00