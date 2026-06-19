Fürstentum Liechtenstein

Treffen mit Bundespräsident Guy Parmelin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter sowie hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Schweiz

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Vaduz (ots)

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, traf Regierungschefin Brigitte Haas den Schweizer Bundespräsidenten Guy Parmelin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter zu bilateralen Gesprächen. Anschliessend fand unter Beisein von Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungsrat Daniel Oehry der traditionelle Liechtenstein-Empfang an der Botschaft in Bern statt.

Regierungschefin Brigitte Haas und Bundespräsident Guy Parmelin besprachen die Zusammenarbeit in der EFTA, den Stand von Mercosur, die Beziehungen zur EU sowie die digitalen Dienstleistungen von Verwaltungen. Beim Treffen mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter standen die Resilienz des Bankensektors sowie die Kooperation im IWF im Zentrum des Austauschs.

Am Liechtenstein-Empfang in der Botschaft in Bern begrüssten Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungsrat Daniel Oehry Schweizer Parlamentsmitglieder sowie hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus der Bundesverwaltung. Dieser jährliche Anlass dient der Beziehungspflege und bietet Gelegenheit für persönliche Kontakte, welche die Basis für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Nachbarstaaten Liechtenstein und der Schweiz bilden.

Regierungschefin Brigitte Haas ging in ihrer Ansprache auf die Herausforderungen für Liechtenstein aufgrund der globalen Entwicklungen sowie Sicherheitsfragen ein. Ein weiterer Schwerpunkt waren die mannigfaltigen Beziehungen Schweiz-Liechtenstein. Regierungsrat Daniel Oehry thematisierte das neue Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der Berufsmaturität wie auch Fragestellungen aufgrund der Verkehrsströme zwischen der Schweiz und Liechtenstein an Arbeitstagen.

Die beiden Regierungsmitglieder wurden von ihren Generalsekretären sowie Amtsleiterinnen und Amtsleitern beim Empfang begleitet, die in ihrer täglichen Arbeit regelmässig im Austausch mit ihren Schweizer Pendants sind und die Gelegenheit für persönliche Kontakte nutzten. Ebenfalls am Anlass teilgenommen haben liechtensteinische Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter.

Weitere Fotos stehen zum Download unter www.regierung.li/medienportal zur Verfügung.