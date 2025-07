Panta Rhei PR AG

BelArosa Chalet: bestes Newcomer-Ferienhotel der Schweiz im BILANZ-Rating

BelArosa Chalet:

bestes Newcomer-Ferienhotel der Schweiz im BILANZ-Rating

Es ist seit gut sechs Monaten am Start: das BelArosa Chalet – ein innovatives Hotelkonzept mit zehn Chalets unter einem Dach in Arosa. Nun holt das Hideaway eine Topbewertung im aktuellen Hotelrating des Schweizer Wirtschaftsmagazins BILANZ. Das BelArosa Chalet, das für einen unbeschwert-ehrlichen Luxus mit totaler Privatsphäre steht, wird zum besten Newcomer bei den Ferienhotels im hiesigen Hotelmarkt gekürt. Besonders gelobt werden die erstklassige Gastfreundschaft, die Stilsicherheit der Crew. Für das Gesamtwerk und die Perfektion in der Umsetzung von perfektem Design bis sorgfältig ausgesuchter Hardware holt Projektleiter und Mitbesitzer Urs Kasper eine Auszeichnung als Hotelunternehmer des Jahres.

«Wir freuen uns sehr über dieses Lob aus berufenem Munde der BILANZ-Juror:innen zu unseren BelArosa Chalets. Wir haben uns als kleines, feines Hotelkonzept im Luxussegment gut verankert. Und wir sehen eine konstant wachsende Nachfrage, gerade auch aus Märkten wie dem Mittleren Osten, USA oder Südamerika, die in Arosa bislang nicht so stark vertreten waren», bilanziert Gastgeberin Meike-Cathérine Bambach, die mit einem 10-köpfigen Team rund um die Uhr verwöhnt. Diese unaufdringliche Präsenz und Herzlichkeit der Gastgeber:innen, die stets den Gast in den Mittelpunkt stellt, heben die Juroren der BILANZ explizit hervor. Dazu zählt nicht zuletzt das spektakuläre Frühstück, welches die Gäste nach Lust und Laune komponieren und sich nach Wunsch in ihrem Chalet servieren lassen, ohne jenen diskret agierenden Heinzelmännchen im Hintergrund zu begegnen.

Starke Handschrift von A bis Z

Für das Gesamtprojekt und die akribische Umsetzung holt Urs Kasper, Projektleiter und Mitbesitzer, den Titel als «Hotelunternehmer des Jahres». Die BILANZ-Jury lobt insbesondere die sorgfältige Materialisierung bis ins Detail, die Stilsicherheit und die konsequente Umsetzung des Designkonzept, das mit modernen Akzenten und echt-bündnerischen Elementen arbeitet: «Dieses Haus ist weit mehr als ein ambitioniertes Immobilienprojekt eines vermögenden Arosa-Liebhabers. Es ist eine Herzensangelegenheit von Urs Kasper. Seine Laufbahn begann er als Schreiner, bevor er ins Luzerner Familienunternehmen für Immobilien einstieg. Sein handwerklicher Hintergrund sowie seine Leidenschaft für Altholz und antike Bauelemente durchziehen das Interieur wie ein roter Faden: Von den zehn chaletartigen Suiten bis zum behaglichen Wohnsalon wirkt alles durchdacht, authentisch – und wie aus einem Guss.»

Im Trend: bedürfnisgerechter Luxus nach Mass

Das für die Schweizer Hotellandschaft pionierhafte Konzept richtet sich an weitgereiste Schweizer und eine internationale Gästeschaft, die eine Abwechslung zum herkömmlichen Grandhotel- oder Luxushotel-Hotelerlebnis suchen. Mit seinen zehn exklusiven Chalets, die eine Fläche von 95 bis 210 Quadratmetern umfassen, bietet das BelArosa Chalet seinen Gästen unter einem Dach den idealen Rückzugsort und Erholungsraum in den Bündner Bergen. Mit privaten Pools, eigener Sauna in jedem Chalet und einem auf komplette Privatsphäre ausgerichteten Kulinarik-Erlebnis erfüllt das Haus Bedürfnisse jener Kundschaft, die gerne in kleinen Familien oder im Freundeskreis reist.

Für Newcomer: eine Nacht on-top

Newcomer sind doppelt herzlich willkommen im BelArosa Chalet: Alle Gäste, die das Haus im Sommer 2025 erstmals besuchen und mindestens zwei Nächte im Friends&Family Chalet bleiben, erhalten eine Zusatznacht geschenkt. Der Preis für zwei Übernachtungen für zwei Personen startet bei CHF 1800.- (pro Chalet, inklusive Frühstück). Weitere Informationen zum Spezialangebot «Newcomers welcome» finden sich unter: www.belarosa-chalet.ch.

Medienkontakt:

Meike-Cathérine Bambach, Direktorin BelArosa Chalet m.bambach@belarosa-chalet.ch * T 081 378 89 89

Medienstelle c/o Panta Rhei PR Dr. Reto Wilhelm, r.wilhelm@pantarhei.ch * T 044 365 20 20