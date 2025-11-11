dpv-analytics GmbH

Direkter Zugang zum Kardiologen - europaweit von Albanien bis Zypern

Hamburg (ots)

Das führende Hamburger Herzvorsorge-Unternehmen dpv-analytics erweitert seinen Service CardioCheck-Up auf ganz Europa: Ab sofort erhalten Bürgerinnen und Bürger in insgesamt 43 europäischen Ländern - von Albanien bis Zypern - direkten digitalen Zugang zu qualifizierten Kardiologen. Ein weltweit einmaliger Service.

Nachdem der CardioCheck-Up bereits am 1. Januar 2025 in Deutschland und Frankreich erfolgreich gestartet war, profitieren nun auch Einwohner großer Länder wie Spanien, Italien und dem Vereinigten Königreich sowie kleinerer Staaten wie Luxemburg, Andorra oder Monaco von der schnellen und einfachen Herzdiagnostik.

In Zusammenarbeit mit dem Weltmarktführer für vernetzte Gesundheit, Withings, ermöglicht dpv-analytics über 15 Millionen Nutzerinnen und Nutzern, ihre mit Withings Produkten aufgezeichneten 30-Sekunden-EKGs aus der Withings App direkt an deutsche Kardiologen zu übermitteln. Innerhalb eines Werktages erhalten sie einen ärztlich validierten Befund, bei dem das EKG auf bis zu 22 verschiedene Arrhythmien analysiert wird - ein entscheidender Fortschritt für die digitale Herzgesundheit in Europa.

"Wir sind sehr stolz, zusammen mit dem Weltmarktführer Withings diesen Service anbieten zu können. Immerhin leben in den insgesamt 43 europäischen Ländern fast 600 Millionen Menschen und wir bieten unseren Service in unterschiedlichen Landessprachen an. Innerhalb von 24 Stunden eine kardiologische Ersteinschätzung zu erhalten, kann lebensrettend sein", sagt Dr. Philip Nölling, Co-CEO von dpv-analytics.

"Mit ScanWatch 2, ScanWatch Nova, Body Scan, BPM Vision, BPM Core und Cardio Check-Up setzen wir neue Maßstäbe in der häuslichen Gesundheitsüberwachung. Unser Ziel ist es, jedem die Kontrolle über die eigene Herz-Kreislauf-Gesundheit zu erleichtern", betont Eric Carreel, Gründer und Präsident von Withings.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Europa weiterhin die häufigste Todesursache. dpv-analytics hat sich zum Ziel gesetzt, durch frühzeitige Erkennung und digitale ärztliche Beurteilung Herzleiden schneller zu erkennen - und so das Leben vieler Menschen zu verbessern und zu retten.