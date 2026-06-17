Fürstentum Liechtenstein

Besuch leitender Mitarbeitender des US-Kongress in Liechtenstein

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Vaduz (ots)

Am 14. - 16. Juni 2026 fand der jährliche Besuch einer Gruppe von US-Kongressmitarbeitenden in Liechtenstein statt. Der Besuch ermöglichte es den Gästen, einen vertieften Einblick in die liechtensteinische Politik, Verwaltung und Wirtschaft zu gewinnen. Daneben bot der Besuch die Gelegenheit, sich gezielt über die inhaltliche Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen und der strategischen und wirtschaftlichen Partnerschaft zwischen Liechtenstein und den Vereinigten Staaten von Amerika auszutauschen.

Die vier Mitarbeitenden demokratischer und republikanischer Kongressabgeordneter aus den USA besuchten während ihres dreitägigen Aufenthalts mehrere Institutionen und Unternehmen in Liechtenstein und tauschten sich mit Vertreterinnen und Vertretern der liechtensteinischen Verwaltung, Wirtschaft, Bildung und Kultur aus. Höhepunkt des Besuchs bildeten der Empfang bei S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein sowie das traditionelle Arbeitsessen gegeben von Aussenministerin Sabine Monauni.

Die Pflege der guten Beziehungen zum US-Kongress ist ein wichtiger Pfeiler der diplomatischen Beziehungen und der strategischen und wirtschaftlichen Partnerschaft zwischen Liechtenstein und den USA. Der US-Kongress trägt zur aussen- und wirtschaftspolitischen Ausrichtung der USA bei. Entsprechend standen dieses Jahr handelspolitische Agenden besonders im Vordergrund. Die traditionellen jährlichen Besuche von US-Kongressmitarbeitenden in Liechtenstein verhelfen den liechtensteinischen Anliegen zu mehr Aufmerksamkeit und stärken den Ausbau der Beziehungen zu den USA nachhaltig.