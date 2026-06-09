Fürstentum Liechtenstein

Diplomübergabe der Jagdeignungs- und Jagdaufseherprüfungen 2026

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Vaduz (ots)

In feierlichem Rahmen, begleitet von den Klängen der fürstlichen Jagdhornbläser, konnten am Mittwoch, 3. Juni 2026, in der Alpastoba im Steg fünf Jungjägerinnen, 17 Jungjäger, eine Jagdaufseherin und drei Jagdaufseher ihre Diplome für die bestandenen Jagdeignungs- und Jagdaufseherprüfungen entgegennehmen.

Die theoretischen Prüfungen bildeten den Abschluss des knapp zweijährigen Lehrgangs, in dem den Teilnehmenden an verschiedenen Veranstaltungen, Exkursionen und Fachvorträgen vielseitiges Wissen vermittelt wurde. Die angehenden Jungjägerinnen und Jungjäger stellten dieses nach bestandener Waffenhandhabungs- und Schiessprüfung in den Fachbereichen Ökologie, Wildkunde, Waffen und Optik, Recht und Gesetze sowie jagdliches Handwerk unter Beweis.

Im Rahmen der Diplomübergabe wurde zudem Alex Ospelt für sein 20-jähriges Engagement als Vorsitzender der Jagdprüfungskommission geehrt.

Das Amt für Umwelt und die Jagdprüfungskommission gratulieren den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen herzlich zur bestandenen Prüfung sowie Alex Ospelt zu seinem Jubiläum.