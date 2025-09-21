LID Pressecorner

Landwirtin Melanie Ackermann ist Schweizer Meisterin

An den SwissSkills Bern 2025 setzte sich Melanie Ackermann aus Wolfwil SO am Finaltag durch und errang damit den Titel als Schweizer Meisterin im Beruf Landwirt/in. Bei den Gemüsegärtner/innen kämpfte sich Janik Guggisberg aus dem Kanton Bern auf den ersten Platz. Der beste Weinfachmann heisst Giulio Ciapponi und stammt aus dem Kanton Graubünden.

Gestern sind an der Bern Expo die nationalen Berufsmeisterschaften der SwissSkills 2025 zu Ende gegangen. Dabei massen sich auch die 36 schweizweit besten jungen Landwirt/innen in Disziplinen wie Tiere melken und bewerten, Sämaschinen abdrehen, Wirtschaftlichkeit berechnen, Pflanzenkunde, Maschinengeschick oder Vermarktungstalent. Unter den neun Finalteilnehmenden setzte sich Melanie Ackermann aus Wolfwil SO (Wallierhof) durch und errang damit den Titel als offizielle Schweizer Meisterin beim Beruf Landwirt/innen. Den zweiten Platz und damit den Titel als Vize-Schweizer Meister errang Florian Wäfler aus Frutigen BE (Inforama). Auf Rang drei kämpfte sich Anna Schenk aus Arni BE (Inforama). Die Landwirtschaft führte an den ersten drei Tagen der Meisterschaft eine Vorausscheidung durch, wobei sich jeden Tag die drei Besten für den Finaltag qualifizierten.

Bei den teilnehmenden 10 Gemüsegärtner/innen setzte sich Janik Guggisberg aus dem Kanton Bern als Sieger durch. Auf Platz zwei schaffte es Solène Luder aus dem Waadtland und die Bronzemedaille sicherte sich Johannes Majorek aus Zürich. Sie überzeugten durch gute Resultate beim Teilwettbewerb im Vorfeld und Disziplinen wie pikieren, pflanzen, Krankheiten erkennen oder Maschinen bedienen an den SwissSkills selbst.

Als dritter Beruf nahmen 13 Weinfachleute am Wettbewerb teil, der Aufgaben im Bereich Weinbau (schneiden, pfropfen, Krankheiten und Sorten erkennen) sowie Kelterei (verkosten, abfüllen, filtern) umfasste. Als bester Weinfachmann setzte sich Giulio Ciapponi aus dem Kanton Graubünden durch. Auf den zweiten Platz schaffte es Yara Christen aus dem Kanton Zürich und den dritten Platz sicherte sich Tom Auberson aus dem Kanton Neuenburg.

Die Berufe Geflügelfachmann/frau und Obstfachmann/frau stellten sich mit Berufsdemonstrationen vor. Am Sonntag ist die Bevölkerung eingeladen, die verschiedenen Berufe kennenzulernen, sich selbst in verschiedenen typischen Tätigkeiten zu versuchen und die eigenen Talente zu entdecken.

Die Resultate in Tabellenform finden Sie im verlinkten PDF.

