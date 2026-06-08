Fürstentum Liechtenstein

Feuerwehr-Einführungskurs Offiziere 1 (Basiskurs)

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Von Mittwoch, 10. Juni, bis Samstag, 13. Juni 2026, findet in Schaan der Einführungskurs für angehende Offiziere der Feuerwehren unseres Landes statt.

Ziel des Kurses ist es die Teilnehmenden auf die Aufgaben eines Feuerwehroffiziers als Einsatzleiter/in vorzubereiten. Das Schwergewicht liegt dabei in der Ausbildung der Taktik und Einsatztechnik unter Anwendung des Führungsrhythmus und der taktischen Grundsätze. Am Ende des Kurses sind die frisch gebackenen Offiziere in der Lage eine Einsatzformation bei verschiedenen Ereignissen zu führen, gezielt einzusetzen und zu befehlen.

Die Vermittlung der theoretischen Lektionen erfolgt im Feuerwehrdepot Schaan. Die Übungslektionen werden an verschiedenen Plätzen und Objekten in der Gemeinde Schaan durchgeführt.