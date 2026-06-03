Fürstentum Liechtenstein

Auslandspresse zu Gast in Vaduz

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Vaduz (ots)

Die Regierung hat am Mittwoch, 3. Juni 2026, eine Delegation der Association de la Presse Etrangère en Suisse et au Liechtenstein (APES) in Vaduz empfangen. Die acht Auslandsjournalistinnen und -journalisten besuchten Liechtenstein im Rahmen eines zweitägigen Programms.

Im Regierungsgebäude wurden die Medienschaffenden von Regierungsrat Emanuel Schädler mit einem "Rundflug" durch die Liechtensteiner Verfassungsgeschichte begrüsst. Anschliessend standen der Austausch zu aktuellen Themen sowie Einblicke in die Wirtschaft, die Aussenpolitik und den Finanzplatz Liechtensteins im Mittelpunkt. Der Minister für Gesellschaft und Justiz betonte die Wichtigkeit solcher Begegnungen: "Der direkte Kontakt mit Medienschaffenden ist für ein Land wie Liechtenstein von grosser Bedeutung. Persönliche Begegnungen schaffen Vertrauen und fördern das gegenseitige Verständnis."

Der Besuch der APES-Delegation ist Teil eines vielseitigen Programms, mit dem Liechtenstein Marketing den Teilnehmenden Einblicke in die Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft Liechtensteins vermitteln konnte.