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Treffen der Regierung und des LIHK-Vorstands: Wirtschafts- und Sicherheitspolitik im Fokus

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Vaduz (ots)

Die Regierung und der Vorstand der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) sind am Donnerstag, 28. Mai 2026, anlässlich ihres halbjährlichen Treffens in Vaduz zusammengekommen. Dabei erörterten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Reihe aktueller wirtschafts- und sicherheitspolitischer Themen.

Im Anschluss an die Begrüssung durch Regierungschefin Brigitte Haas und LIHK-Präsident Klaus Risch wurde die wirtschaftliche Situation der inländischen Unternehmen beleuchtet. Vor dem Hintergrund der globalen Unsicherheiten, charakterisiert durch eine Fragmentierung des Welthandels und regelmässige Verwerfungen in den Lieferketten, rückte die wirtschaftliche Standortattraktivität Liechtensteins in den Fokus des Austauschs. Dabei erörterten die Regierung und die LIHK Massnahmen aus dem LIHK-Positionspapier zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Zudem waren Themen aus der Altersstrategie sowie die Sicherheitsstrategie Gegenstand der Gespräche.

"Der halbjährliche Austausch mit der LIHK schafft Vertrauen, ermöglicht ein frühzeitiges Verständnis von politischen und wirtschaftlichen Belangen und stellt sicher, dass wir tragfähige, zukunftsfähige Lösungen für den Standort Liechtenstein entwickeln", so Regierungschefin Brigitte Haas. "Der partnerschaftliche Austausch auf Augenhöhe ist ein Erfolgsfaktor Liechtensteins, weil er gegenseitiges Verständnis schafft und die Basis für das Finden und zeitnahe Umsetzen von Lösungen zu aktuellen Herausforderungen bildet. Die jüngst erzielten administrativen und materiellen Verbesserungen der Kurzarbeitsentschädigung sind ein Paradebeispiel dieser erfolgreichen Zusammenarbeit", ergänzte LIHK-Präsident Klaus Risch.

Pressekontakt:

Michael Hasler, Regierungssekretär
T +423 236 60 06
Michael.Hasler@regierung.li

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