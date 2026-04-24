Fürstentum Liechtenstein

10. Kulturtalk im Rheinbergerhaus

Vaduz (ots)

Auf Einladung des Amts für Kultur fand am Freitag, 24. April 2026, der 10. Kulturtalk unter Beisein von Regierungschefin-Stellvertreterin und Kulturministerin Sabine Monauni in der Musikschule im Rheinbergerhaus in Vaduz statt.

Kulturministerin Monauni tauschte sich mit den Kulturakteuren aus

Dieser bereits institutionalisierte runde Tisch mit den Direktorinnen und Direktoren und den Leiterinnen und Leitern verschiedener liechtensteinischer Kulturinstitutionen dient dem persönlichen Dialog unter den Kulturverantwortlichen und findet zweimal im Jahr statt. Alle Teilnehmenden erhalten am Kulturtalk die Möglichkeit, über ihren Arbeits- und Wirkungsbereich zu berichten.

Kulturministerin Sabine Monauni gab einen Überblick über den aktuellen Stand der neuen Kulturstrategie, zu der aktuell Workshops in den festgelegten Handlungsfeldern durchgeführt werden. Amtsleiter Patrik Birrer berichtete über die Kulturprojekte der Internationalen Bodensee-Konferenz IBK sowie das neue Artist-in-Residence-Projekt der "Kulturbrauerei Schaan".

"KI und Kultur - was bedeutet diese Technologie für Autorenschaft, Vertrauen, Humanismus und die Rolle des Menschen?"

Die Leiterin der Stabsstelle für Digitale Innovation in der Landesverwaltung, Clara Guerra, hielt in der Folge einen Vortrag zum Thema KI und Kultur. Die angeregte Diskussion unter den anwesenden Kulturprofis spiegelte die unterschiedlichen Einschätzungen zum Potenzial dieser Entwicklung und ihre Bedeutung für den Kulturbereich wider.

Bilder stehen unter www.regierung.li/medienportal zum Download verfügbar.